Antonella Clerici o Barbara d’Urso: chi è la vera Wonder Woman della televisione italiana? A rivendicare la paternità della parodia sembra essere Antonellina, la d’Urso però – con un’altra stagione da 4 programmi alla volta (forse troppi, tanto da dover spostare Domenica Live) – sente di poter indossare i panni di super eroina della tv. E la “guerra”, se così la possiamo chiamare, si sposta sui social. Perché a trasformare l’equivoco in qualcosa di più è quasi sempre la tempistica. Ricostruiamo l’accaduto.

Lo spot di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, nell’ultima stagione, ci ha abituato a trasformismi e a parodie. Così, per lo spot di lancio di Live – Non è la d’Urso, la conduttrice ha indossato i panni di Wonder Woman.

Una specie di kolossal in cui Carmelita scala un grattacielo e si fa inseguire da una squadra di giornalisti. Uno spot faraonico, una produzione mai vista per il lancio di uno show di Canale 5 che, naturalmente, è rimbalzato sui social con una potenza quasi virale ed è passato all’attenzione di molti. Compresa Antonella Clerici…

La risposta social di Antonella Clerici

Quasi simultaneamente all’expolit di d’Urso-Wonder Woman, la Clerici ha condiviso un post su Instagram in cui vestiva gli stessi panni della super eroina, ma nel lontano 2009.

Era l’anno del suo Tutti pazzi per la Tele, programma di Rai 1 che ripercorreva i momenti più salienti della televisione italiana. Potrebbe essere un ricordo innocente, ma con un po’ di contesto potrebbe anche essere un piccolo promemoria. Come a dire che l’idea della Wonder Woman conduttrice, era già venuta in mente a qualcuno ben dieci anni fa. Al momento nessuna replica da nessuna delle conduttrici. Ed è lecito pensare che la vicenda scivolerà nel silenzio. La Clerici si dedica alla figlia Maelle, la d’Urso pensa ai suoi show e nessuno volta lo sguardo in altre direzioni.

Perché se c’è un super potere che i volti Rai e Mediaset hanno sviluppato negli anni è quello di schivare le provocazioni con una super velocità.