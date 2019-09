Detto Fatto sta per partire ma c’è già la nebulosa di una polemica che aleggia sul programma. Un promo recitato dai due conduttori, Bianca Guaccero e Gianpaolo Gambi, ha suscitato molte critiche ed ha necessitato delle scuse da parte della Guaccero.

Una pasta e gamberetti letale

La gag, in sé e per sé, mostrano una scena piuttosto semplice: c’è Gambi che va in camerino dalla Guaccero e le offre un piatto di spaghetti con i gamberetti. La Guaccero, essendo allergica (nella vita come nella finzione), nella gag sviene e cade a terra.

Lo sketch non è piaciuto a molti: in tanti hanno puntualizzato che non era carino ironizzare su un problema che può essere molto grave e può arrivare a causare la morte delle persone.

Le scuse della conduttrice

La Guaccero si è dunque ritrovata a dover chiedere scusa, spiegando che essendo lei stessa allergica capiva bene quanto fosse grave il problema: “Questa gag nasce dalla realtà perché io sono veramente allergica ai gamberetti come a tante altre cose. Ho cercato di sdrammatizzare attraverso questo mini sketch e di ironizzare su un mio reale problema, un problema che vivo ormai da quasi 15 anni“.

Le scuse sono arrivate in conclusione: “Se qualcuno si è sentito offeso ci tengo io personalmente a chiedervi scusa…però ci tengo a dirvi che io sono una di voi e quindi so bene di cosa stiamo parlando“.

Guarda il video: