Il 16 settembre ripartirà Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, come non mai sulla cresta dell’onda. Questa ha recentemente rilasciato un’intervista rivelando le sue emozioni prima del debutto e raccontando le novità che attendono i telespettatori.

Le emozioni a pochi giorni dal debutto di Detto Fatto

Detto Fatto riprenderà su Rai Due a partire dal 16 settembre in un nuovo orario. Infatti, prenderà il via alle 14.45 per chiudersi attorno alle 17.00. Bianca Guaccero, per il secondo anno al timone del programma, ha rilasciato recentemente un’intervista a Nuovo Tv in cui ha parlato delle sue impressioni facendo una rivelazione inaspettata: “Ho ancora più paura dell’anno scorso, perché il grande affetto che mi hanno riservato i telespettatori mi fa sentire ancora più responsabile”, sono state le sue parole.

Inoltre, ha detto di come le polemiche siano create dagli altri, lei vuole imparare a lavorare bene. Lo scorso anno, d’altronde, i dati d’ascolto di Detto Fatto sono stati molto buoni, superando spesso il 6% di share. E, la conduttrice anticipa le tante sorprese di questa stagione.

Tutte le novità della nuova edizione

Nella nuova edizione di Detto Fatto ci saranno molte new entry. A sostituire Giovanni Ciacci, arriveranno Carla Gozzi e Guillermo Mariotto che Bianca Guaccero ha definito come “l’angelo e il diavolo”.

I due si occuperanno di stile e Mariotto farà dei veri e propri commenti a sorpresa, capaci di poter divertire il pubblico. Ad Emanuela Folliero sarà affidata una sorta di “posta del cuore” e non mancheranno i contest e tutorial per aiutare a muoversi nel mondo della burocrazia, economia e lavoro, sottoponendosi al giudizio del pubblico. Gianpaolo Gambi sarà sempre protagonista dei suoi sketch mentre ci sarà l’introduzione di nuovi nuovi chef: Mattia Poggi e Giuliano Baldessari.