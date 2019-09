Caterina Balivo e Vieni da me sono alla loro prima settimana in onda dal ritorno delle vacanze. Il programma da giorni fa parlare di sé più per i conflitti che per i meriti. Dall’attrice Anna Safroncik che rimette tutti in riga con una risposta piccata: “Questa è cattiveria pura“; fino ad Alba Parietti che non si è tirata indietro e ha rimesso al suo posto Daniele Radini Tedeschi.

Spaak vs Balivo

La conduttrice, durante la puntata di ieri, ha chiesto a Catherine Spaak come fosse riuscita a superare la fine di 3 matrimoni. L’attrice non le manda a dire e risponde piccata: “Questa è una domanda che non farebbero a nessun uomo, a Costanzo la farebbero?

“. La Balivo cerca di non perdere il polso della situazione: “Perché non è ancora venuto qua“.

La conduttrice non si arrende e, parlando dell’ultimo matrimonio della Spaak con Vladimiro Tuselli, sposato nel 2013, commenta: “Valdimiro è più giovante di te“. “Che scandalo!“, commenta ironica l’attrice. Anche questa volta la conduttrice non si arrende e ribatte: “Che fortuna!“.

Intervista nella vasca

A Vieni da me viene mandato in onda uno spezzone di una puntata di Video Sera, dove la Spaak intervistava Stefania Sandrelli entrambe dentro una vasca da bagno.

L’attrice sa già dove si andrà a parare: “Eravamo in costume da bagno!“, mentre la Balivo replica: “Ah non eravate nude?“. “Ti sarebbe piaciuto condurre un programma nella vasca da bagno, vero?“. La conduttrice non si tira indietro: “Altro che cassettiera, portatemi una vasca e tanti costumi“.

