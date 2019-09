Passi l’alleanza al Governo, ma fonti interne al Movimento Cinque Stelle fanno sapere che la discesa in campo congiunti al Pd alle Regionali, non è affatto all’ordine del giorno. Non solo dunque la proposta di Franceschini non suscita tremore negli ambienti leghisti ma pare che non sia stata accolta favorevolmente nemmeno dagli “amici” pentastellati che non valutano l’idea.

La proposta di Franceschini non compiace il MoVimento

Di questa mattina le parole di Franceschini, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che, intervistato da La Repubblica, ha lasciato emergere dall’acqua torbida una proposta agli alleati, i pentastellati: “Presentarci insieme già alle Regionali“.

Una mossa azzardata ma vincente, forse: l’unica via d’uscita e di salvezza, per il ministro, per frenare la corsa del leader della Lega, Matteo Salvini. Un gesto forse che il Pd si risparmierebbe se fosse possibile evitarlo ma che, di fronte alla necessità di ostacolare la destra, è un compromesso che si può accettare così come lo si è accettato in parlamento.

Il M5S frena: “Non è all’ordine del giorno“

Un’alleanza nell’alleanza: un esecutivo giallorosso apripista di un’intesa sempre più solida, sempre più forte, sempre più marmorea e inscalfibile dall’opposizione, in particolar modo dalla Lega. Zingaretti ha ben accolto la proposta di Franceschini, riflettendo sulla fattibilità di un’alleanza su territorio politico regionale, ma il “niet” pare sia arrivato dalla controparte, proprio dai pentastellati.

Come riporta TgCom24, per il Movimento Cinque Stelle non è un tema all’ordine del giorno: “Il tema delle alleanze alle regionali non è all’ordine del giorno. Dunque non c’è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni Regionali“, fanno trapelare voci dall’ambiente pentastellato. Questioni di priorità e l’alleanza alle Regionali non rientra nella to-do-list del MoVimento: “Una cosa è certa – riporta TgCom24, riprendendo parole dal fronte pentastellato – Le dinamiche interne tra forze politiche non interessano agli italiani“.