Corinne Clery ospite della trasmissione di Eleonora Daniele ha parlato della sua nuova vita da single. L’attrice ha anche raccontato del grande amore con Angelo Costabile, del rapporto che hanno adesso e del motivo per il quale la loro storia d’amore durata 7 anni è giunta al termine.

L’estate di Corinne Clery all’insegna della libertà

Corinne Clery è single da qualche mese. Ospite di Storie Italiane, il programma su Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, ha raccontato della sua estate da sola. L’attrice ha trascorso: “Un’estate molto carina. Single per la prima volta nella mia vita e posso dire che sto scoprendo un mondo meraviglioso“.

Per lei è tutta una nuova scoperta in quanto: “Faccio tutto quello che mi passa per la testa, mangio quando voglio, esco quando voglio, invito chi voglio, cambio, piglio la macchina, i cani, vado via. La libertà totale, ed è stupendo“, ha dichiarato Corinne.

Riguardo la storia con Angelo Costabile

L’anno scorso, sempre a Storie Italiane, sulla sua storia d’amore con Angelo Costabile, la Clery aveva detto: “Io ho amato Angelo, gli ho voluto poi un gran bene, e gli voglio un bene che non ci toglierà nessuno, è per questo che io lo lascio“. Il motivo della separazione tra i due: “Non sento più l’amore di una volta.

E secondo me, nemmeno lui ha più l’amore di una volta“, aveva confessato l’attrice alla Daniele. E aveva aggiunto: “Io sono molto attenta alle piccole cose e quindi ho pensato che era più bello lasciarsi in armonia, con rispetto, con civiltà e con generosità. Angelo ha 40 anni e io 68“. Poi aveva concluso dicendo: “Se avessi avuto 20 anni di meno, sarei rimasta con lui“.

L’incontro che li ha uniti

La presentatrice, riguardo quest’ultima frase, ha detto a Corinne Clery: “Mi è sembrato che tu l’avessi detto con un pizzico di tristezza, di malinconia“.

Ed è probabile che sia così, anche se l’attrice non lo ha detto esplicitamente, ha risposto all’affermazione di Eleonora Daniele dicendo: “Noi siamo stati molto affiatati, l’ho incontrato dopo 9 mesi dalla morte di Giuseppe, mio marito, e stavo da 6 mesi chiusa in casa“. E ha poi aggiunto: “Quindi è stato un dolore tale che, quando ho visto l’amore pulito, genuino, sereno, per bene, di questo giovane uomo, mi sono lasciata trasportare. Ma sono sempre stata consapevole che sarebbe stato un passaggio della mia vita“. La Clery ha concluso affermando che quelli con Angelo sono stati “7 anni bellissimi, e lo rifarei, ma non c’è più l’amore, è un amore diverso: è affetto“.

Immagine in evidenza: Corinne Clery ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1. Fonte: Rai Play