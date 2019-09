A un mese dalla morte di Nadia Toffa, Barbara d’Urso dedica un video alla giornalista de Le Iene nel corso di Pomeriggio Cinque. Già il giorno della sua morte, la conduttrice aveva espresso sui social il suo profondo dolore per la sua prematura e drammatica scomparsa. La giornalista, oggi ricordata anche da sua madre Margherita, è deceduta dopo una dura lotta contro il cancro il 13 agosto scorso. Una “guerriera” che ha documentato tutta la sua lunga battaglia e che con il sorriso ha provato a trasmettere positività e forza a chi era malato come lei.

Le parole di Barbara d’Urso per Nadia Toffa

Barbara d’Urso ha dedicato oggi a Nadia Toffa un commovente video per ricordarla nel corso di Pomeriggio Cinque.

La giornalista de Le Iene e la conduttrice erano molto legate e quindi non poteva mancare oggi un ricordo dedicati a lei.

Barbara d’Urso ha presentato con queste parole affettuose la clip in cui le immagini delle giornalista si susseguono: “Esattamente un mese fa, ci lasciava una mia ma anche una vostra amica, aveva 40 anni ed era una gnocca pazzesca“. Oltre a mostrare la giornalista, il video mostra come il mondo dello spettacolo si sia stretto alla sua famiglia dopo la sua tragica dipartita.

Sul finale, compare poi il messaggio che i suoi familiari le hanno dedicato, parole che fanno emozionare.

Il grazie speciale di Barbara d’Urso per Nadia Toffa

Dopo il video, un applauso anima lo studio di Pomeriggio Cinque e la padrona di casa, la conduttrice Barbara d’Urso, non può fare a meno di ringraziare la giornalista: “Ciao Nadia, grazie per tutte le volte che sei venuta nel mio camerino con i tuoi cappelli, sorridendo, molte volte più di me, nonostante tu stessi male. Grazie per tutte le poesie che mi hai mandato, grazie anche per tutte le volte che mi hai chiamata tesorA, con la “A” maiuscola finale.

Grazie, grazie di tutto, sei veramente una grandissima gnocca“.