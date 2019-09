Amici Celebrities sta per partire e mentre i video dalla scuola più famosa della tv già incuriosiscono la rete, si parla di cambi di data e soprattutto dei nuovi, sfavillanti, giudici.

I giudici del talent

La versione Vip del talent più famoso della tv, vedrà nella prima punta la conduzione di Maria De Filippi, per poi lasciare la sua trasmissione in mano a Michelle Hunziker.

I giudici di questa prima edizione di Amici Celebrities saranno Giuliano Peparini, Platinette e Ornella Vanoni. Il primo è il coreografo più apprezzato dal pubblico del programma, mentre gli altri due sono stati nelle scorse stagioni personaggi di spicco della Rai.

Ornella Vanoni lascia quindi Ora e Mai Più, mentre Platinette lascia il pubblico di Italia Sì di Marco Liorni.

In programma anche un cambio di data. Secondo da Dagospia, infatti, il programma potrebbe debuttare il 21 settembre e non il 24, come detto in precedenza.

Le due squadre

Intanto si sono formate le squadre. La squadra blu è formata da: Emanuele Filiberto, Chiara Giordano, Joe Bastianich, Raniero Monaco di Lapio, Laura Torrisi e Francesca Manzini.

In quella bianca: Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa, Martin Castrogiovanni, Filippo Bisciglia.

Alberto Urso e Giordana Angi sono il vincitore e la seconda classificata dell’ultima edizione di Amici.

I due cantanti sono stati scelti dalla produzione per rivestire un ruolo nuovo, e torneranno quindi nella scuola che lo scorso anno li ha resi famosi nel ruolo si coach delle due squadre.