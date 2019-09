Romina Power è ospite della prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier. La cantante ha raggiunto l’amica nel salotto domenicale, dove si è lasciata andare ad un piccolo scherzo. Al pubblico presente ha lasciato intendere di aver finalmente ritrovato la serenità con una compagna, generando un’ondata di stupore in studio. Ma l’unica affianco a Romina Power è Daisy, l’amata cagnolina.

Romina Power: single insieme alla cagnolina Daisy

Nello studio di Mara Venier, la cantante Romina Power si è divertita con uno “scherzetto”, dichiarando di aver trovato una compagna. “Ci vogliamo bene, facciamo lunghe passeggiate insieme, viaggi. Lei mi capisce, non mi risponde mai male.

È Daisy!“, svela alla fine. L’amore per la cagnolina è ben noto ai fan della cantante, che spesso condivide foto dei suoi cuccioli su Instagram.

Per quanto riguarda la vita privata, non c’è nessun amore in vista per la cantante dopo la rottura definitiva con Al Bano: “Non c’è fidanzato. Tutti mi vogliono, ma nessuno mi si piglia. Mi sono abituata a stare sola, sto bene sola“.

La nuova nipotina e la gioia di essere nonna

“Questa estate sono diventata nonna per la seconda di una bellissima bambina, Cassia Ylenia“, spiega Romina Power al colmo della gioia.

La condizione di nonna le piace ma la trova un po’ limitante: “Noi nonne poi in realtà potere decisionale non ne abbiamo, quindi è un po’ frustrante“.

La cantante vive ora a Los Angeles e riesce comunque a gestire la lontananza da Cristel e dalla nipotina: “Quando vivo in Europa passo almeno 10-15 giorni con loro. Ogni giorno mi mandano fotografie, filmati…“, assicura la cantante. “Ho bisogno continuamente di vederli, sentirli“, rivela Power, “Non riesco a staccarmi completamente da loro“.

Non rimpiange comunque la scelta di vivere lontano dal trambusto della città: “Mi piace la solitudine, perché trovo l’ispirazione attraverso la natura.

In una città, nei rumori si disperde. Mancano loro, ma sono sempre dentro di me“.

L’amore per la madre

La cantante ha raccontato del tempo passato in California ad accudire la madre malata: “Lei voleva solo me e io l’ho fatto volentieri“. Tra l’attrice Linda Christian e il marito di Romina, il cantante di Cellino, non scorreva buon sangue e per molto tempo le due donne hanno avuto un rapporto a distanza: “Tutti quegli anni che ho vissuto con Albano, lui non la voleva vedere nemmeno in foto mia madre. Lei lo chiamava ‘Gambero’“. Alla fine del matrimonio tra i cantante, la Christian sembra che stesse iniziando ad apprezzare il genero, anche se un po’ troppo tardi.