Pessimo viaggio per Benedetta Mazza, che su Instagram ha raccontato di essere stata derubata in treno. L’ex gieffina è stata vittima di un furto e la sua esperienza è finita sui social, dove i fan si sono precipitati a commentare l’accaduto apprezzando anche la sua reazione. Qualcuno si è portato via la sua borsa, con dentro gran parte de suoi averi.

Benedetta mazza vittima di un furto

Non è stato un viaggio sereno quello affrontato poche ore fa dalla splendida Benedetta Mazza. L’ex gieffina, infatti, ha affidato al suo profilo Instagram uno sfogo dopo il furto della valigia subito su un treno.

La sua reazione, però, non è stata troppo livida e i suoi fan si sono precipitati a commentare la vicenda, esprimendo anche notevole approvazione per l’eleganza con cui ha affrontato i fatti.

Purtroppo per lei, il ladro si è portato via il bagaglio con il contenuto più ‘consistente’, lasciando la showgirl senza i suoi preziosi averi: “Sono montata su un treno ad alta velocità e avevo con me due valigie e un beauty oltre alla borsa, mi siedo e ve la faccio breve mi hanno rubato la valigia. Guarda caso quella con la maggior parte dei miei averi“.

La reazione dell’ex gieffina derubata

Notoriamente solare e sempre pronta a mettersi in gioco, Benedetta Mazza ha sferrato l’ennesimo colpo di eleganza anche in un contesto difficile come questo.

A corredo della sua foto prima della sventurata partenza, la bella showgirl ha dato un’ironica lettura degli eventi: “La donna con la valigia. Prima che mi rubassero la valigia. L’ironia salverà il mondo… così dicono“.

Poco dopo essere stata derubata, tra le sue Instagram Stories ha lanciato un messaggio all’autore del ‘colpo’ che l’ha costretta a tornare a casa senza i suoi beni: “Ok che prendo tutto con filosofia, ma i miei migliori auguri vanno a questa infelice persona che spero che con borsa e scarpe possa campare altri 100 anni“.