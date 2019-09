Ha una faccia conosciuta Fabrizio Baldassarre, il tentatore che sembra aver fatto colpo su Chiara Esposito, la professoressa di L’Eredità che partecipa a Temptation Island Vip con il fidanzato Simone Bonaccorsi.

Ebbene, Fabrizio non è affatto estraneo alle telecamere, e soprattutto è una vecchia conoscenza del pubblico dei programmi Mediaset.

Dove lo abbiamo visto?

Avete capito bene, lo abbiamo già visto alla corte di Maria De Filippi, corteggiatore ad Uomini & Donne. Fabrizio Baldassarre ha provato a conquistare prima il cuore della tronista Sabrina Ghio, poi quello della influencer Angela Nasti.

Fabrizio non riuscì a conquistare il cuore della Ghio, e quanto alla Nasti abbandonò il programma, sostenendo di percepire da parte dell’influencer uno scarso interesse.

Ora invece è approdato a Temptation Island Vp e sembra aver maturato una certa simpatia nei confronti della professoressa Chiara Esposito, fidanzata con il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi. Riuscirà a conquistarla e dividere la coppia?

Chi è Fabrizio?

Andiamo a scoprire qualcosa di più su questo audace e avvenente tentatore. Romano d’origine, 30 anni, di mestiere fa l’hayrstilist. I suoi interessi però sono tanti. Anzitutto Fabrizio è appassionato di motociclette, un vero Harley Davidson addicted, e poi da sportivo ama cavalcare le tavole, che siano quelle da skater o quelle da snowboard.

Tra le qualità uno spiccato e pungente senso dell’umorismo, che contribuisce ad aumentare il fascino di Fabrizio.

E l’amore? Pare che il bel Fabrizio abbia avuto una lunga esperienza amorosa con una modella durata circa 10 anni. Al termine della loro relazione Baldassarre si sarebbe poi messo alla ricerca dell’anima gemella in veste di corteggiatore. Non è riuscito nell’impresa nel contesto del dating-show condotto da Maria De Filippi, chissà che non riesca adesso nell’ambito di Temptation Island Vip.