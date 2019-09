È ufficialmente cominciata la nuova stagione televisiva e lo sappiamo perché è tornata a dominare la domenica Mara Venier. I dati sullo share hanno premiato la conduttrice di ritorno con Domenica In.

Gli ascolti di Domenica In

Ieri è andata in onda la prima puntata di Domenica In che ha intrattenuto 2.742.000 spettatori rivela Davide Maggio, conquistando quindi uno share del 18.68%, nella prima parte, quella che va in onda dalle 14 alle 15.56. Nella seconda parte i numeri sono scesi a 2.367.000 spettatori per uno share del 19.51%, nella seconda parte in onda dalle 16 alle 17.24.

Montalbano al top

Come sempre stravince la gara di ascolti su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista che ha conquistato 4.365.000 spettatori, conquistando quindi il 21.75% di share.

Ieri sera è tornata in onda anche Barbara d’Urso con il suo Live Non è la d’Urso in onda su Canale 5 dalle 21.31 all’1.21. Gli spettatori per la regina di Mediaset sono stati 1.555.000, pari quindi all’11.08% di share.