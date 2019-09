Scialpi, dopo essersi lasciato alle spalle un brutto momento di salute, lancia un’accusa pesantissima. Infatti, il famoso cantante si scaglia contro il Grande Fratello Vip e, nello specifico, contro il cachet basso che gli avrebbero offerto per prendere parte al reality. Su Instagram, Scialpi si sfoga e sembra mettere la parola fine alla possibilità di un ripensamento.

La pesante accusa su Instagram

Si stanno scaldando i motori per l’avvio della quarta edizione del Grande Fratello Vip che sarà condotta i solitaria da Alfonso Signorini. Oggi una persona, che era rimbalzata nelle indiscrezioni come probabile concorrente, dice la sua. Scialpi, infatti, ammette di essere stato contattato dalla produzione che gli avrebbe offerto un compenso veramente basso, non all’altezza delle sue aspettative.

A questo proposito, il cantante dice: “Ormai è quasi ufficiale, dirò di no al Grande Fratello, perché mi hanno offerto veramente il minimo. Quando vedo che di cachet ne vengono dati… La prossima volta mi sposo Al Bano o qualcuno di famoso”. Ha poi proseguito alludendo che, forse, se fosse donna o avesse una storia forte avrebbe la possibilità di partecipare al GF Vip con un cachet più sostanzioso.

Cachet più alti per altri concorrenti

Scialpi non è nuovo ai reality. Infatti ha preso parte a Music Farm e a Pechino Express ma non ci sarebbe nulla da fare per il Grande Fratello Vip.

Per lui, il cachet offertogli è quello che si da agli sconosciuti: “So che trattano compensi da capogiro, evidentemente per il Grande Fratello Vip non valgo un gran che”. La critica alla produzione del reality sembra essere molto pungente e per il momento nessuno replica. Sul suo post su Instagram, c’è chi gli suggerisce di non andare comunque, esaltando le sue qualità e dall’altra chi invece gli chiede, polemicamente, chi crede di essere per rifiutare dei soldi e un programma tv.

Nel frattempo, tra i nomi che circolano per il reality ci sarebbero Michele Cucuzza, Fanny Cadeo e Adriana Volpe.