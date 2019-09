Uno dei presunti flirt più chiacchierati dell’estate è stato quello tra Barbara D’Urso e Filippo Nardi. Alla fine di agosto avevano provato a smentire tramite i social in maniera scherzosa. Adesso, una nuova occasione ha visto i due protagonisti del succulento gossip negare l’esistenza di una storia tra di loro. Inoltre, la D’Urso ha chiarito, tramite una battuta che è bastata a chiudere il discorso, di non avere una vita sessuale.

Riassunto delle puntate precedenti

L’amatissima presentatrice Barbara D’Urso è attivissima sui social. E quest’estate ne ha dato testimonianza ai suoi follower che hanno seguito costantemente le sue vacanze. Tra gli amici comparsi nelle sue foto e nei suoi video, l’ex gieffino Filippo Nardi, con il quale la conduttrice ha instaurato una profonda amicizia, o almeno, questo è ciò che lei sostiene.

In molti, però, si sono chiesti e hanno chiesto anche alla D’Urso direttamente se tra i due non ci fosse un sentimento più profondo. Il loro modo di scherzare, la loro complicità, e le molte giornate passate insieme hanno fatto sorgere il dubbio.

Filippo Nardi ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso ha pensato di invitare l’amico a Pomeriggio 5 per chiarire una volta per tutte questa situazione.

Durante la puntata andata in onda ieri, 16 settembre, Nardi è stato presentato come “fidanzato finto, che non esiste” e ancora “il mio fidanzato virtuale“, ha detto la padrona di casa del programma. Quando Filippo Nardi è entrato in studio e si è accomodato sulla sua poltrona, la presentatrice gli ha chiesto a brucia pelo: “Fili ma ci siamo innamorati e non me ne sono accorta?!. Abbiamo dormito insieme io e te? Perché non me ne sono accorta“. Lui ha risposto, sorridendo: “Nemmeno io! Se avessi dormito con Barbara D’Urso me ne sarei ricordato“.

Scherzi tra amici

Al che lei lo ha incalzato dicendo: “Ma tu non c’hai mai provato però!

“. Il conte Nardi si è giustificato: “Di questo non mi ricordo. Mi ricordo una sera che ti ho massaggiato i piedi per un’ora e mezza“. A quel punto è intervenuto il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, dicendo: “Della vostra vita sessuale non voglio sapere niente!“. Ed entrambi, ridendo, hanno esclamato, prima Nardi e poi la D’Urso: “Ma quale vita sessuale?“, “Ma magari avessi una vita sessuale!“. Quale sia la verità non è dato saperlo. Di certo, dopo che nel 2006 si è separata da ballerino Michele Carfora con il quale è stata sposata per 4 anni, la presentatrice non si è più mostrata con alcun compagno.

Una coppia meravigliosa

In ogni caso, la presenza di Nardi nello studio Mediaset ha emozionato i presenti che hanno detto ai protagonisti del presunto flirt estivo che sarebbero una bellissima coppia. L’ex gieffino ha risposto: “Abbiamo scoperto che siamo molto simili e questo sarebbe un grande problema“. Barbara D’Urso ha aggiunto: “È vero siamo identici. Tutti i nostri amici dicevano che saremmo una coppia meravigliosa. Lui è molto carino, ha un’età, ha già un figlio, è una persona per bene“. Nonostante ciò, però, ci ha tenuto a ribadire: “Però veramente ci siamo frequentati e siamo diventati amici ma amici amici“. Poi rivolgendosi al direttore di Novella 2000 ha detto: “Alessi tu mi conosci, se ci fosse stata una storia tra me e Nardi secondo te avrei postato tutta l’estate video e foto di lui in costume a casa mia?“.

Infine lo scoop l’ha lanciato la D’Urso, ma riguardo un’altra donna che avrebbe fatto parte della vita dell’amico: “Tra l’altro lui era fidanzato. Quando stava a casa aveva una giovanissima fidanzata“. Lui ha chiarito: “Una frequentazione in corso che non è durata“. La conduttrice ha, infatti, aggiunto: “Dopo poco mi ha chiamato e mi ha detto ‘questa è sparita’. E io gli ho detto: ‘Te l’avevo detto‘“.

Immagine in evidenza: Barbara D’Urso. Fonte: Barbara D’Urso/Instagram