L’attrice Bianca Guaccero mette un punto alle chiacchiere sul presunto ritorno di fiamma con il suo ex, Nicola Ventola. La presentatrice che da ieri è tornata con Detto Fatto durante un’intervista rilasciata a Il Giornale ha poi spiegato quanto la sua formazione attoriale sia stata fondamentale nella sua esperienza di conduzione.

Il ritorno di fiamma non ci sarebbe stato

Questa estate, Chi aveva riferito di un avvistamento dell’ex calciatore Nicola Ventola in compagnia della presentatrice Bianca Guaccero, in Puglia, regione di cui sono entrambi originari. Si era dunque vociferato di un presunto ritorno di fiamma tra i due perché avevano avuto in passato una relazione durata circa 5 anni, anni prima che l’attrice si sposasse con il regista Dario Acocella con il quale ha avuto una figlia.

Ai microfoni de Il Giornale, Bianca Guaccero ha parlato in questi termini della sua situazione sentimentale smentendo il presunto ritorno di fiamma: “Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. È una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre. Ma sono single“.

La conduzione di Detto Fatto

Ieri, è ricominciato Detto Fatto e Bianca Guaccero, la “timoniera” del programma che quest’anno andrà in onda sempre in diretta, ha commentato le principali novità dell’edizione.

La presentatrice ha spiegato quanto sia stata importante la sua carriera come attrice per condurre al meglio un programma come il suo: “Tutta l’esperienza che mi sono portata dietro, tra cinema e teatro, è stata fondamentale per condurre Detto Fatto. Se mi fosse capitata prima questa occasione non avrei avuto gli strumenti per affrontare un intrattenimento quotidiano di questo tipo. Ogni volta devi saper creare qualcosa di diverso, spesso improvvisando“.

Questo programma per l’attrice sembra aver rappresentato un’occasione importante di crescita sia dal punto di vista professionale sia umano. Infatti, a proposito la presentatrice ha dichiarato: “Non avevo mai avuto prima la possibilità di essere Bianca, cioè me stessa, senza abiti di scena, filtri o maschere.

È venuto fuori il mio lato autoironico, che solo le mie amiche più intime conoscono e che non avevo mai avuto modo di mostrare al pubblico“.