Kate Middleton è di nuovo incinta? Sui tabloid inglesi corre veloce l’ipotesi di un quarto figlio per i Duchi di Cambridge. A rivelarlo, ignara e in buona fede, sarebbe stata proprio la figlia di Kate e del principe William, la piccola Charlotte.

La rivelazione della principessina Charlotte

La secondogenita dei Duchi di Cambridge, la principessa Charlotte, ha da poco iniziato a frequentare la scuola Thomas’s Battersea, la stessa del fratellino George. Proprio all’istituto, la piccola avrebbe fatto una grossa rivelazione ai compagni: la mamma, Kate Middleton, sarebbe incinta di un’altra bambina. A riportare lo scoop è il magazine New Idea, sul quale si legge che uno degli insegnanti avrebbe sentito la bambina di 4 anni mentre parlava con gli altri bimbi.

La fonte avrebbe poi rivelato la notizia ai tabloid, aggiungendo che Charlotte avrebbe detto di essere impaziente all’idea della sorellina.

Le scommesse e il pancino sospetto di Kate Middleton

La rivelazione della principessina avvalorerebbe le recenti scommesse dei bookmaker, secondo i quali la Duchessa di Cambridge annuncerà a breve un’altra gravidanza. Anche se, per le previsioni, la favorita a partorire entro il 2020 sarebbe Meghan Markle. In ogni caso, ci sarebbe stato, in questi giorni, un altro segnale dal quale sono partite le speculazioni su Kate Middleton.

Una settimana fa, la Duchessa ha inaugurato il Back To Nature, un parco per incoraggiare i bambini a giocare all’aria aperta. Per l’occasione Kate indossava un elegante e aderente vestito floreale, e qualcuno ha notato un pancino sospetto. Per il momento comunque non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte di Kensington Palace.

Meghan e Harry i favoriti per un altro royal baby

Le agenzie di scommesse nel Regno Unito danno, appunto, per favoriti gli altri Duchi, quelli di Sussex, come possibili futuri genitori di un altro royal baby. Sono passati diversi mesi dalla nascita del piccolo Archie e per i bookmaker la Duchessa potrebbe annunciare una nuova gravidanza entro il 2020.

Nel frattempo, sempre sul magazine New Idea, si legge che Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto tutto il possibile per proteggere il bambino da occhi indiscreti. La coppia si è impegnata talmente tanto a non mostrarlo in pubblico che avrebbe finito per isolarsi anche dallo staff. Non mostrano spesso il piccolo né in pubblico né sui social, e questo non sarebbe andato giù ai sudditi. Secondo il Mail on Sunday, i Duchi di Sussex si sarebbe rivolti alla madre della Duchessa. Doria Ragland li aiuterebbe con Archie e sarebbe diventata il loro consigliere più fidato.

Immagine in evidenza: Il principe William e Kate Middleton. Fonte: Kensington Palace/Instagram