Laura Pausini regina del palcoscenico e dei cuori dei fan: milioni di persone seguono il suo inarrestabile successo, che si è tradotto in una vita da favola al fianco del compagno, Paolo Carta. Da lui, produttore e suo chitarrista, ha avuto la figlia Paola, nata nel 2013. Per ricordare la magia di quel capitolo personale, l’artista ha scelto di condividere uno scatto che ricorda il momento in cui ha annunciato al mondo la sua gravidanza.

Il ricordo di Laura Pausini

Dal cilindro della sua vita da favola, Laura Pausini ha tirato fuori un ricordo dolcissimo e molto intimo, vissuto nel cuore del suo effervescente fan club.

Si tratta del momento – impresso in una tenerissima istantanea con pancione in bella vista – in cui ha annunciato al suo pubblico di aspettare una bimba, la sua Paola, nata nel 2013.

L’artista ha coronato il suo sogno d’amore con il chitarrista Paolo Carta, che calca il palco al suo fianco, con la nascita della figlia che oggi ha 7 anni.

“Sono già passati 7 anni dal #CelesteParty – scrive la cantante sul suo Instagram –, dove annunciavo al mio fan club @laura4u_official che aspettavo Paola. Che giornata indimenticabile“.

L’amore per i bambini

Laura Pausini è una delle artiste più amate al mondo, forte di un successo planetario che non conosce orizzonti.

Nella sua carriera non ha mai fatto mistero di una particolare attenzione all’universo dei più piccoli, e il suo amore per i bambini si traduce spesso in gesti che commuovono e insegnano.

Ad agosto ha fatto felice una ragazza autistica, che ha coronato il suo sogno di assistere a un concerto della diva preferita. Ancor prima il profondo legame con Fabio Muroni, bimbo affetto da una rara malattia che si è spento poche settimane fa, lasciando nel suo cuore un vuoto incolmabile.