Un grave lutto colpisce Gennaro Lillio, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ed ex di Francesca De André: è morto il nonno Guido, che lo aveva accudito dopo l’abbandono del padre. Il giovane modello dedica un commovente post su Instagram per ringraziarlo.

La toccante storia postata nella notte su Instagram

Gennaro Lillio, conosciuto per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello e per essere stato compagno Francesca De André, ha postato durante la notte una Storia su Instagram in cui annuncia la scomparsa del nonno Guido. In questa c’è l’immagine di Gennaro da piccolo tra le braccia del nonno.

“Stanotte sei andato via”, scrive il modello nella didascalia, “Tu sì che eri un vero guerriero, uomini veri che non nascono più.

Non dimentico tutto l’amore che ci hai dato. Voglio ricordarti così. Ciao nonno Guido”.

L’infanzia tormentata del piccolo Gennaro e l’aiuto del nonno

Già all’interno della casa del Grande Fratello Gennaro, modello e istruttore di fitness per molti personaggi noti dello spettacolo, aveva raccontato alla conduttrice Barbara d’Urso la sua difficile infanzia in famiglia: abbandonato dal padre quando aveva solamente 3 anni, è stato cresciuto dalla madre; l’uomo si è rifatto una famiglia e Gennaro non lo vede da tempo.

Il nonno Guido era stato una figura importantissima, quasi sostituendo quella paterna, e poche ore fa ha dovuto dargli l’addio.

Come dice anche il giovane sul social, ha perso una persona fondamentale all’interno della sua vita, ma in un’ultima storia Instagram scrive: “Non muore chi ha lasciato un segno indelebile nel nostro cuore. Ciao nonno”.

Il lutto per la perdita dell’amato nonno coincide anche con un momento particolarmente difficile per l’ex gieffino, dal momento che la madre ha subito un intervento chirurgico poco tempo fa. Molti sono i commenti di affetto dei fan sotto i social del modello.