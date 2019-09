È un Adriano Giannini senza filtri, quello che si racconta in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia. L’attore 48enne spazia dalla vita privata – soprattutto le sue nozze segrete con Gaia Trussardi – ai ricordi del passato, rivelando la sofferenza causata dalla perdita del fratello in giovane età.

La morte del fratello Lorenzo

“Mio fratello se n’è andato quando ero in un’età molto delicata”, dichiara Adriano Giannini. Era il 1987 quando l’attore e figlio d’arte – suo padre è il regista e attore Giancarlo Giannini – perse il fratello Lorenzo. Fu un aneurisma a portarsi via Lorenzo ad appena 20 anni. Uno shock enorme per Adriano, all’epoca 17enne.

“Non sei mai pronto per affrontare una perdita così”, dice l’attore, che confessa di aver sognato di fuggire via, come per allontanarsi dal dolore. “La mia prima reazione è stata la fuga: sostenere l’esame di maturità e poi andarmene via dalla casa della mia infanzia”, dichiara a Grazia Adriano Giannini.

Il debutto nel mondo del cinema

A fargli cambiare idea, un evento inatteso: alla madre Livia Giampalmo venne chiesto di firmare la regia di Evelina e i suoi figli. Un’opportunità da cogliere al volo per il giovane Adriano, che chiese alla madre di “trovarmi qualsiasi lavoro sul set per guadagnare qualcosa e pagarmi il viaggio in America”.

Nella troupe mancava l’assistente dell’aiuto operatore: fu proprio ricoprendo quel ruolo nella troupe che Giannini mosse i primi passi nel mondo del cinema.

Vivere, l’ultimo film con Adriano Giannini

Oggi Adriano Giannini è un attore affermato. Di recente lo abbiamo visto sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha presentato l’ultimo film di cui è protagonista. Si tratta di Vivere di Francesca Archibugi, e sarà nei cinema italiani a partire dal 26 settembre. Adriano Giannini rivela che calarsi nei panni del protagonista Luca è stato complesso, “uno dei ruoli più difficili che abbia mai interpretato”.

“È come se Luca fosse perennemente assente dalla vita”, spiega l’attore, “non reagisce”.

I progetti di Adriano Giannini con Gaia Trussardi

La personalità del Luca di Vivere sembra lontana anni luce dalla vitalità di Giannini in questo periodo. L’attore è recentemente volato a nozze con Gaia Trussardi, rampolla di casa Trussardi nonché cognata di Michelle Hunziker. La coppia ha pronunciato il magico “sì” nella villa dei Trussardi all’Isola d’Elba e ha optato per “un matrimonio poco tradizionale, molto ristretto”. Dopo una vita trascorsa a Roma, Giannini ha abbandonato la città eterna per seguire l’amore e si è trasferito a Milano. “Gaia e io abbiamo trovato una casa che ci piace molto”, dice Giannini, che poi rivela: “La verità è che a Milano non voglio vivere per sempre”. Cosa riserva allora il futuro agli sposi novelli? “Io e Gaia ci trasferiremo in campagna, in mezzo alla natura, che è il mio sogno”.