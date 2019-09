Stefano De Martino conduce quest’anno Stasera tutto è possibile su Rai 2, lo show che vede i protagonisti del mondo dello spettacolo giocare insieme e sfidarsi simpaticamente. La prima puntata della nuova stagione televisiva è andata in onda due giorni fa, il 16 settembre, e letteralmente attaccata allo schermo a guardare il suo amore ritrovato c’era proprio lei: Belén Rodriguez. La moglie del presentatore ha ripreso nelle sue Instagram stories parte dello show del marito facendogli i complimenti mentre lui era sul piccolo schermo.

Belén Rodriguez fa il tifo per Stefano De Martino

Belén Rodriguez entusiasta non ha potuto fare a meno di dedicare a suo marito Stefano De Martino qualche Instagram stories per complimentarsi con lui che stava conducendo Stasera tutto è possibile, su Rai 2.

La puntata che ha visto tanti ospiti e protagonisti, tra cui anche Simona Ventura e il gruppo di comici napoletani The Jackal, è stata seguitissima dalla showgirl. Il messaggio dedicato a suo marito da Belén Rodriguez è breve ma esaustivo, un semplice “Sei bello e bravo tu!!!“ che però è stato accompagnato dalla condivisioni di brevi spezzoni della puntata sempre all’interno delle Instagram stories.

Il messaggio di Belèn Rodriguez per Stefano De Martino. Foto: Instagram Belèn Rodriguez

Stefano De Martino “timoniere” di Stasera tutto è possibile

Il pubblico si è scatenato su Twitter commentando la performance di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile.

Sono stati tantissimi quelli che ne hanno tessuto le lodi, complimentandosi per la sua autoironia e anche per come ha saputo gestire il palco. C’è chi ha scritto: “Passate parola, Stasera tutto è possibile è uno dei programmi più divertenti che ci sia, si ride anche da soli a crepa pelle“.

Poi, qualcuno ha poi commentato il programma così: “Bravo Stefano spettacolo bello, simpatico, super divertente e lui spumeggiante, sempre sul pezzo e molto disinvolto.

Una sorprendente scoperta“. Infine, c’è stato anche chi sembra far intendere che la mancanza del vecchio conduttore dello show sembra non sentirsi grazie a Stefano De Martino che viene definito “un ottimo erede di Amadeus“.

*Immagine in alto: Instagram Belèn Rodriguez