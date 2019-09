Lasse Matberg e Sara Di Vaira, ospiti della puntata odierna di Storie Italiane, hanno parlato di aspetti del loro rapporto che sono stati nascosti alle telecamere. L’ufficiale norvegese ha percorso migliaia di km in auto per raggiungere lo studio dove si festeggiava il compleanno della compagna di ballo. Occasione in cui, però, entrambi hanno specificato di non avere una storia d’amore.

Il rapporto tra i 2 nato a Ballando con le stelle

Lasse e Sara sono i vincitori dell’ultima edizione del fortunato show di Rai 1 Ballando con le stelle, dove i 2 hanno sviluppato un profondo rapporto di amicizia. L’ufficiale venuto direttamente dalla Norvegia e la ballerina professionista toscana hanno conquistato la fiducia e il supporto del pubblico durante la trasmissione.

Intervistati a Storie Italiane dalla conduttrice Eleonora Daniele, Sara e Lasse si sono incontrati nuovamente dopo che a giugno si erano ripromessi di vedersi nuovamente. In quell’occasione Lasse le aveva detto che sarebbe arrivato in macchina nonostante l’enorme distanza tra Norvegia e Italia.

La lettere di Sara e la possibile storia d’amore

Come da promessa, Lasse si è presentato oggi a Storie Italiane per festeggiare il compleanno di Sara Di Vaira, che per l’occasione ha scritto una lettera dedicata al militare norvegese: “Lasse è una sorpresa, una delle più grandi del 2019.

Ti sorride sempre e insieme siamo un grande team. E’ una persona sincera di cui mi posso fidare. E’ un amico”. Lasse, emozionato dalla sorpresa, dice: “Sono un uomo di parola. Il mio amore per l’Italia è sincero e il mio amore per te, Sara, è sincero”.

Ma alla domanda di Eleonora Daniele sui rumors di una possibile storia d’amore, Sara ci tiene a precisare: “Lasse è stata una grande scoperta. Siamo un grande team. Siamo entrati nel cuore, è vero, ma non sempre si deve parlare di amore. Siamo complementari, ma finisce qua”.

Insomma tra i 2 ci sarebbe per il momento solo un rapporto di forte amicizia e stima.

La ballerina toscana si è anche commossa durante la trasmissione per i servizi dedicati alla sua famiglia e a sua figlia, con cui Lasse ha un ottimo rapporto.