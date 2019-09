Deforestazione, cambiamenti climatici, virus e caccia: queste sono soltanto alcune delle cause che stanno portando all’estinzione il panda minore, meglio conosciuto come panda rosso. L’Ailurus Fulgens è un mammifero che presenta due particolarità: fa parte dell’ordine dei carnivori, nonostante la sua dieta sia quasi esclusivamente vegetale, ed è l’unico rappresentante vivente della famiglia delle Ailuridae. Purtroppo, secondo la Zoological Society of London, appartiene oggi a una delle 100 specie di mammiferi in pericolo di estinzione. Il panda rosso vive sulle colline del Nepal, nelle foreste temperate dell’Himalaya e sui monti Qin della Cina settentrionale. Gli insediamenti umani, sempre più numerosi in queste zone, hanno quasi dimezzato il numero di esemplari viventi del mammifero: se ne contano oggi appena 2.500.

Le cause della scomparsa

Sono molteplici i fattori legati alla presenza umana, in relazione alla scomparsa del panda minore. La deforestazione, così come gli incendi boschivi, hanno portato ad una drastica riduzione del bambù, cibo preferito dell’animale. Oltre alla caccia, un altro pericolo arriva dal virus cimurro: si tratta di una malattia infettiva estremamente contagiosa, che colpisce spesso canidi e felini, caratterizzata da paralisi del sistema nervoso. La malattia, trasmessa a molti degli esemplari di panda rosso, sarebbe da attribuirsi ai cani da guardia non vaccinati appartenenti agli allevatori himalayani.

Come se non bastasse, fenomeni climatici estremi quali siccità e nevicate troppo abbondanti (il panda minore vive infatti tra i 2.220 e i 4.800 metri di altezza) non aiutano certo la situazione.

Volpe di fuoco

Il mammifero è ormai completamente estinto nelle province cinesi di Guizhou, Gansu, Qinghai e Shaanxi. È un animale notturno, e si nutre prevalentemente di notte. Oltre al bambù, mangia anche frutta e fogliame, nonché, raramente, piccoli insetti. Di giorno dorme sui rami, arrotolando la coda intorno agli occhi per non essere colpito dai raggi del sole. Una curiosità: in lingua cinese è noto come hǔo hú (letteralmente, “volpe di fuoco“): sembra che i creatori del noto browser Firefox si siano ispirati proprio al piccolo animale.