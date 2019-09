Pippo Baudo si sbottona un po’ sull’odierna televisione italiana che ha visto, sotto i suoi occhi, crescere e mutare, diversificarsi, migrare verso nuovi contenuti e nuove strategie d’intrattenimento. Alcune metamorfosi sono riuscite, altre invece a detta di uno dei padri della televisione italiana, hanno solamente appesantito e col tempo annoiato come, ad esempio, i programmi di cucina. Nella lunga intervista che Baudo ha rilasciato a Il Corriere della Sera, il conduttore si lascia andare anche a commenti personali su personaggi di spicco come Barbara d’Urso, anche lei forgiata dal tempo e dall’esperienza.

Pippo Baudo, l’istituzione e il cambiamento

Lui che della televisione è un pilastro portante può dire di averla plasmata tra le sue mani esattamente come ha fatto con Festival di Sanremo, gioiello tra le sue mani per ben 13 edizioni, un record che anche lui stesso sa essere difficile da battere.

Intervistato da Il Corriere della Sera, Pippo Baudo ha voluto fare una propria panoramica sulla televisione odierna esprimendo il proprio pensiero. Degli attuali palinsesti sembra apprezzare tutto eccetto due generi di programmi che a sua detta rischiano a lungo andare di generare non poca sonnolenza. Tra questi inserisce i programmi di cucina, non proprio i suoi preferiti: “Non mi divertono – ha chiosato al Corriere – Non c’è polemica dialettica e idee su cui scontrarsi, è un bla bla bla sterile.

I talk dovrebbero alimentare la circolazione e il dibattito di opinioni, invece si punta sul sicuro, vuoi per sonnolenza, vuoi per pigrizia: 4 interviste, 4 concetti e via“.

Barbara d’Urso e il debutto al fianco di Baudo

Dal generale al particolare: dalla panoramica generale sui programmi alla dettagliata considerazione sulle personalità che la animano. Discorre Baudo sui presentatori a lui cari o con i quali ha condiviso parti della sua carriera come la stessa Barbara d’Urso, su cui si esprime: “Debuttò con me come valletta a Domenica In: diceva al massimo 10 parole, ora ne dice 10 milioni.

È inarrestabile. Rimango meravigliato dalla sua capacità di creare dal nulla un discorso lunghissimo, che varia dalla commozione alla risata, una ricchezza degna di Paola Borboni e delle grandi attrici del passato“, parole al miele per lei dunque.

Diversa ancora invece la posizione che Baudo assume nei confronti di Amadeus che sarà a tutti gli effetti uno dei suoi successori al Festival di Sanremo: “Se lo merita – dichiara Baudo – Ha lavorato tantissimo, è soddisfazione giusta“.

La risposta di Barbara d’Urso

A pochi momenti dalle parole di Baudo rese pubbliche dalla pubblicazione dell’intervista, Barbara d’Urso ha voluto ringraziare il conduttore con parole altrettanto smielate: “Grazie a Pippo Baudo che in un’intervista sul Corriere ha detto di me cose meravigliose, paragonandomi addirittura ad una grande e indimenticabile attrice come Paola Borboni!!! E per ricordare quei fantastici anni insieme a lui, per voi un bel video vintage“.