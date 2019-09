Ambra Angiolini è tornata più in forma che mai. L’attrice sta vivendo un periodo molto positivo della sua vita e dopo quattro mesi di silenzio è riapparsa su Instagram, dove sta condividendo Stories e foto. Mentre lei e Massimiliano Allegri sono pronti ad andare a vivere insieme, l’attrice ha commentato una foto di Michelle Hunziker dimostrando il suo amore di mamma.

Il desiderio di Ambra per la figlia Jolanda

Ambra Angiolini, in questi giorni, è tornata molto presente sui social e le è capitato di commentare anche una foto di Michelle Hunziker. Infatti, la conduttrice ha pubblicato uno scatto della figlia Aurora insieme al fidanzato Goffredo, dicendosi felice che Aurora abbia conosciuto un bravo ragazzo come lui.

A questo punto, è intervenuta la Angiolini che ha commentato: “Speriamo che anche Jolanda incontri un Goffredo! Ora mi chiamerà per togliere il commento ma io non lo farò”.

Jolanda è la figlia 15enne che l’attrice ha avuto da Francesco Renga e, stando proprio agli scatti di Instagram, sembra aver preso la bellezza della madre, ricordando un’Ambra Angiolini dei tempi di Non è la Rai.

I prossimi progetti di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha in serbo novità anche dal punto di vista professionale. Infatti, l’attrice sarà protagonista del film Brave Ragazze di Michela Andreozzi, in uscita il 10 ottobre.

Inoltre, sta girando la seconda stagione della serie per Canale 5 Il silenzio dell’acqua, come mostra proprio uno scatto sul famoso social network. In più, una foto pubblicata su Instagram che la mostra al fianco di Marco Masini ha scatenato dei rumors su un possibile disco che possa vederla protagonista. Sarà veramente così?

Un passo importante per la vita di coppia

Una svolta importante è in arrivo per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Il settimanale Chi lancia un clamoroso scoop secondo cui i due starebbero pensando di andare a vivere insieme.

Dopo il viaggio in Sud Africa, tenuto top secret, la coppia avrebbe iniziato i lavori di ristrutturazione della casa di Brescia per renderla più confortevole ed adatta alla loro convivenza, dopo più di due anni di relazione. La Angiolini si è trasferita nella città già all’epoca del suo legame con Francesco Renga e per i figli della coppia l’inserimento è sicuramente più che positivo e sarà Allegri a doversi dividere tra Brescia, Torino e Milano dove vivono i figli Giorgio e Valentina