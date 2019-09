Momento di grande serenità per Eleonora Daniele, fresca di matrimonio con il suo Giulio Tassoni. La conduttrice, tornata velocemente agli impegni televisivi che la vedono al timone di Storie Italiane, non ha più dubbi su quale sarà il prossimo passo da inseguire con grande entusiasmo. Ai microfoni di Chi si dice ormai pronta e spera di poter coronare il suo grande sogno.

Il sogno di Eleonora Daniele dopo il ‘Sì’

È stata un’estate magica per Eleonora Daniele, tra vacanze e preparativi per le nozze con Giulio Tassoni. Il matrimonio è stato celebrato il 14 settembre scorso, alla presenza di amici e parenti e sulle note della voce inconfondibile di Al Bano.

Una cerimonia da favola che ha regalato ai fan una ventata di romanticismo, sulla scia di un amore lungo una vita che sembra destinato a grandi progetti. Il primo di questi, grande sogno della conduttrice, è avere un figlio, ora che sente di essere una donna realizzata a livello umano e professionale.

Eleonora Daniele ne ha parlato al settimanale Chi, svelando di essere pronta alla maternità: “Speriamo non rimanga un sogno, ma diventi presto realtà. È arrivato il momento giusto e ne ho avuto la conferma vedendo al matrimonio tutte le mie amiche più care con i loro figli.

Mi sento pronta“.

Pausa dalla tv? Niente paura

Diventare mamma comporterebbe necessariamente una rimodulazione nella sua agenda di impegni, e potrebbe tenerla lontana dalla televisione per qualche tempo, con buona pace del suo affezionatissimo pubblico.

Il suo percorso di conduttrice si è rivelato un successo, forte della sua grande sensibilità e discrezione. Ha conquistato il cuore degli italiani con la sua dolcezza, e il legame con i telespettatori si è fatto sempre più solido.

La sua reazione davanti all’ipotesi di una pausa dal lavoro? Nessuna paura: “Prendermi una pausa dalla tv per la maternità non mi spaventerebbe: colleghe come Lorena Bianchetti hanno lavorato con grazia fino all’ultimo mese di gravidanza.

Con un figlio mi sentirei ancora più completa“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Eleonora Daniele, dimensioni modificate