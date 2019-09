Zippy, un piccolo Jack Russell Terrier, ha dato la sua vita per salvare eroicamente quella della sua famiglia. L’allarme antincendio della casa di Leroy Butler, il suo padrone, non ha funzionato. Così Zippy ha iniziato ad abbaiare e correre per tutta la casa, di letto in letto, svegliando il signor Butler, suo padre e i suoi due figli di 8 e 12 anni. In questo modo, la famiglia Butler si è salvata dalle fiamme che si stavano sprigionando nella loro casa. Zippy però, purtroppo, non ce l’ha fatta. Dopo il suo salvataggio eroico è morto a causa del fumo, non avendo più possibilità di scappare.

Dopo averli salvati, Zippy è rimasto intrappolato nella casa in fiamme

Intorno alle 2 del mattino, nella casa dei Butler a Bradenton (Florida), è scoppiato un incendio, partito probabilmente dal condizionatore dell’aria, scrive il Daily Mail. Alla stazione televisiva locale WTSP, Leroy Butler ha dichiarato: “Siamo usciti appena in tempo dalla porta, quando tutto intorno a noi iniziava a crollare. C’era fumo nero ovunque”. Sfortunatamente però, non c’è stato il tempo né il modo di rientrare per salvare Zippy, nascostosi sotto un letto. Il pavimento, il tetto e i mobili erano avvolti dalle fiamme. Vista la piccola taglia di Zippy, non era rimasto alcun modo per scappare dall’incendio che ormai aveva inghiottito l’intera casa.

Il ricordo commosso del padrone del cane-eroe

“Era un bravo cane. L’avevamo salvato, immagino che questo sia stato il suo modo di ricambiare il favore”, ha aggiunto Butler alla WTSP. Zippy infatti era stato adottato dalla famiglia Butler tramite un’associazione animalista. Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno trovato il corpo senza vita di Zippy sotto un letto, dov’era andato a nascondersi. Stando a quanto rivela il Daily Mail, l’eroico cagnolino è morto per le inalazioni di fumo. I danni all’abitazione sono ingenti, i Butler hanno perso quasi tutto nell’incendio.

Ma soprattutto, hanno perso il loro “campione”, come lo chiama il suo padrone. “Tutto quello che possiamo fare è ringraziarlo e benedirlo. Ora è nel paradiso dei cani”, ha concluso Butler.