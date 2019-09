All’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, una donna che al momento del parto pesava 225 chilogrammi ha dato alla luce una splendida bambina. La 35enne Filomena Ianniello, residente a San Valentino Torio (Salerno) è stata ricoverata alle 34esima settimana in condizioni critiche. La neomamma presentava infatti uno scompenso cardiaco e una gestosi, ma lo staff medico ha salvato la sua vita e quella della bimba. Il parto è stato un successo e la piccola Antonia Maria Rosaria, nata 2 settimane fa, gode di ottima salute. Sua madre, inoltre, sta seguendo un regime alimentare per perdere peso: è già scesa a 162 chili.

Il ringrazziamento ai medici

La neomamma Filomena Ianniello ha voluto ringraziare i dottori che si son presi cura di lei e della piccola Antonia Maria Rosaria. L’Ansa riporta il suo commento: “Sono grata ai medici dell’ospedale di Salerno. Hanno strappato alla morte me e mia figlia. Io e mio marito Angelo, saremo loro sempre riconoscenti per aver ricevuto in dono la nostra Antonia Maria Rosaria, nata due settimane fa”. La squadra medica che ha effettuato con successo il parto è coordinata da Mario Polichetti, capo dell’unità sulle gravidanze a rischio di Salerno, e da Francesco Marino, responsabile facente funzioni del reparto di ginecologia ospedaliera del Ruggi d’Aragona.

Rischiava di morire, ma tutto si è risolto per il meglio

Mancavano ancora alcune settimane al compimento dell’ultimo mese di gravidanza, ma le condizioni critiche della 35enne hanno richiesto un intervento immediato dei dottori. Lo scompenso cardiaco e la gestosi hanno messo a serio rischio la sua vita e quella della neonata. Fortunatamente, lo staff medico è intervenuto in tempo e con professionalità, scongiurando il peggio. La bambina è in ottime condizioni salutari, e i genitori non potrebbero essere più felici. Inoltre, la madre sta seguendo un rigido regime alimentare che le ha permesso di perdere oltre 60 chilogrammi nel giro di un paio di settimane.