Aurora Ramazzotti celebra il grande affetto che c’è tra lei e il papà, il cantante Eros Ramazzotti, con un tatuaggio che riproduce un ricordo dell’infanzia. Il post su Instagram con cui ha condiviso con i suoi follower il gesto d’amore che rimarrà per sempre impresso sulla sua pelle spiega il motivo per cui ha scelto proprio quel ricordo specifico e rende il suo tatuaggio ancor più speciale.

Il ricordo d’infanzia nel tatuaggio di Aurora Ramazzotti

“Oggi da Parigi, Je T’aime“, questa la frase che Aurora Ramazzotti si è tatuata sulla pelle e la grafia è quella del papà, Eros.

Tutto parte da una cartolina che il genitore le aveva inviato quando si trovava, appunto, nella città francese.

A spiegarlo è lei stessa nella didascalia della foto postata su Instagram in cui si vede sia il tatuaggio sia la cartolina che Eros Ramazzotti le aveva spedito. Aurora ha ripercorso i ricordi legati a tutte le altre cartoline che il papà le inviava quanto era bambina, scrivendo: “Mi ricordo che ricevere una cartolina da mio papà per me era come avere il privilegio di possedere un ‘pezzo’ delle città da cui me le spediva. Ne andavo fierissima, lui viaggiava, io sognavo. Ora rivedendo le stesse cartoline provo nostalgia di un’epoca in cui se scrivevi una cartolina dovevi volerlo per davvero“.

La distanza e l’amore familiare

Che la distanza sia stata parte della sua vita, Aurora Ramazzotti non ne fa mistero e la sua riflessione sembra riferirsi tra le righe alle numerose tournée che il padre ha affrontato quando lei era piccola. Quella cartolina, come tutte le altre di cui parla nel suo post, testimoniano questa distanza e la volontà di Eros Ramazzotti di essere comunque presente, anche da lontano, cercando di mitigare la sua mancanza.

Aurora ha scritto: “La distanza è sempre stata una tematica della mia vita, fin da piccola.

Se c’è una cosa che ho imparato è che non conta poi così tanto se l’amore è forte abbastanza“.