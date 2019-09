Emma Marrone vive il suo momento di riposo forzato per questioni mediche, come ha annunciato lei stessa, e i fan della cantante sono preoccupati. Lei stessa però ha li ha rassicurati di recente anche se le voci sulla sua malattia non si fermano. Ora però ci sono anche le sue prime parole pubbliche, dedicate a Tiziano Ferro.

Le prime parole per Tiziano Ferro

Il bel cantante diventato famosissimo in tutta Italia con il suo Rosso Relativo è grande amico di Emma Marrone. Appena ieri ha annunciato ai fan che comincia la vendita dei suoi biglietti e la cantante si è dimostrata sua prima fan.

“Preparami un pass per tutte le date grazie“, scrive Emma e i fan le regalano una pioggia di like di supporto.

L’incontro con le fan

Durante un incontro con le fan, Emma si è mostrata sorridente e pronta a rassicurare tutti. Alle domande sulla sua salute ha replicato: “Sono serena, siatelo anche voi“. Anche su Instagram la cantante ha voluto ringraziare il suo pubblico per i messaggi di conforto e solidarietà ricevuti. Tra i tanti auguri anche quello dello storico ex Marco Bocci: “Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche ca**uta”.

Anche la moglie dell’attore, Laura Chiatti, ha voluto dedicarle un pensiero: “Amica testa dritta e petto in fuori“.