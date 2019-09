È il tempo dell’attesa, ora, per i fan di Emma marrone. Mentre la cantante vive il suo momento di riposo forzato per questioni mediche, gli ammiratori della cantante sono preoccupati: è forse tornato il tumore che aveva colpito la donna quando aveva solo 25 anni?

Così, è capitato che delle fan abbiano incontrato e fermato la cantante, e che quest’ultima si sia premurata di confortare le ragazze sulle sue condizioni di salute.

Serena e sorridente, ha rassicurato tutti

Pare che l’incontro sia avvenuto poco dopo l’annuncio fatto dalla cantante sui social, dove parlava di una questione medica da risolvere senza scendere nei dettagli.

Quando aveva 25 anni, a Emma fu diagnosticato un tumore alle ovaie e all’utero, che le fece passare un momento molto difficile. Il tumore tornò poi una seconda volta, ma fortunatamente poi il problema era stato superato. Ora, l’incubo dei suoi fan è tornato: possibile che si tratti di nuovo di tumore? Le ragazze che hanno incontrato Emma le hanno chiesto rassicurazioni sul suo stato emotivo e di salute e lei ha risposto con tranquillità: “Sono serena, siatelo anche voi“. Anche su Instagram la cantante ha voluto ringraziare il suo pubblico per i messaggi di conforto e solidarietà ricevuti.

La solidarietà degli amici vip

Sono stati in tanti anche coloro che, nel mondo dello spettacolo, hanno voluto esprimere la loro vicinanza, come Maria De Filippi. Oltre a lei (che ha pubblicato una lunga e commovente lettera per Emma) a scriverle è stato anche Tiziano Ferro. Non sono mancate le parole di solidarietà di Marco Bocci, ex della cantante: “Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche ca**uta”. Anche la moglie di lui, Laura Chiatti, ha voluto dedicarle un pensiero: “Amica testa dritta e petto in fuori“.

Il silenzio di Stefano De Martino

Nessun annuncio pubblico, invece, da parte di Stefano De Martino: il primo fidanzato-vip della Marrone non ha espresso solidarietà in pubblico (attraendo così le critiche di molti) ma naturalmente non sappiamo se i due si siano sentiti in privato.