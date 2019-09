A livello musicale, il 2020 sarà un anno intenso per Tiziano Ferro. Dopo alcune anticipazioni, il cantante 39enne ha ufficialmente annunciato il suo nuovo album di inediti, Accetto miracoli, in uscita il prossimo 22 novembre. Il produttore sarà nientemeno che Timbaland, rapper statunitense che ha ormai avviato da tempo una proficua collaborazione con Tiziano. L’album è il preludio del Tour 2020: l’artista si esibirà negli stadi di tutta Italia. Il cantautore ha ufficializzato la notizia delle prevendite dei biglietti sul suo account ufficiale Instagram, al quale ha risposto Emma Marrone: “Preparami un pass per tutte le date”.

Intesa musicale tra Emma e Tiziano Ferro

Numerosi gli scatti che ritraggono la cantante 35enne con Tiziano.

A due anni dall’uscita di Essere qui, Emma ha infatti registrato il suo ultimo singolo, parte del prossimo album in uscita, a Los Angeles, città in cui vive attualmente lo stesso Ferro. Tramite i social, la cantautrice pop ha recentemente annunciato un grave problema di salute, per il quale è stata costretta ad annullare il concerto di Radio Italia del prossimo 4 ottobre, evento che si sarebbe tenuto sull’isola di Malta. Tutto il mondo dello spettacolo è vicino a Emma: la cantante Elodie, legata sentimentalmente al rapper Marracash, ha speso parole di affetto per la collega, dichiarando che “ne uscirà più forte di prima”.

Le date del tour TZN2020

Emma non rinuncia all’ironia, facendo capire a Tiziano che non vede l’ora di partecipare all’esibizione del cantautore. Lei, come numerosissimi altri fan: Tiziano partirà con i concerti il 30 maggio 2020 a Lignano Sabbiadoro, per proseguire per tutto il mese di giugno a Milano, Torino, Padova, Firenze, Ancona, Napoli e Messina. Sarà presente a partire dal 3 luglio a Bari, Modena e Cagliari, terminando il 15 luglio nella capitale: chiuderà il tour a Roma, nello Stadio Olimpico. Un totale di ben 13 date per il cantante di Latina.