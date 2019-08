Tiziano Ferro raggiante nel primo scatto social con il marito, Victor Allen, un mese dopo le nozze da sogno celebrate a tre anni dall’inizio della loro storia d’amore. L’artista, che sembra aver raggiunto un perfetto equilibrio personale, si lascia andare a un post che scatena curiosità ed entusiasmo. Un ‘inno alla vita’, come lui stesso lo ha definito, circondato dagli affetti più cari durante una giornata di sole e relax negli Stati Uniti.

Tiziano Ferro e Victor Allen: scatto d’amore

Tiziano Ferro e Victor Allen più felici e innamorati che mai: la prova sta tutta nel primo scatto social dei coniugi, freschi di matrimonio e sempre più immersi in una cornice di magia e complicità.

L’artista ha accompagnato l’istantanea di una gita a Los Angeles con una dolcissima riflessione sul senso della sua felicità: un ‘inno alla vita’ che è un misto di gratitudine e rinnovata sorpresa per le gioie della sua esistenza.

“Amici, amore, risate. Una giornata che è un inno alla gratitudine per la vita. Non si può chiedere di meglio!“. E a giudicare dal sorriso stampato sui loro volti, c’è poco di cui dubitare: Tiziano Ferro e Victor Allen si godono ogni istante come se lo sguardo si posasse per la prima volta sul mondo.

Il rapporto con il marito

Instagram è uno scrigno di piacevoli sorprese per i fan di Tiziano Ferro, che riserva loro costanti aggiornamenti sulla sua attività artistica. Non mancano piccole parentesi romantiche in cui il cantautore regala al suo pubblico un po’ dell’aria magica che respira in casa.

Una delle immagini più emozionanti è quella pubblicata il 1° agosto scorso, quando il marito gli ha fatto trovare un favoloso mazzo di rose al suo ritorno. La reazione? Tantissima emozione e la gioia di una pioggia di commenti dolcissimi da parte dei follower.

Le polemiche intorno alle sue nozze?

Difficile credere che possano avere ragione d’esistere davanti a una simile favola, con buona pace di invidiosi e scettici. Il resto è cronaca di un’unione che fa sognare.

*immagine in alto: fonte/Instagram Tiziano Ferro, dimensioni modificate