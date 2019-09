Il pubblico che ha seguito Fleabag in questi anni lo sa bene. La serie di Phoebe Waller-Bridge è bella, così bella che agli Emmy vince e stravince. Proprio ieri al Microsoft Theater di Los Angeles sono stati consegnati gli Emmy 2019, e a vincere su tutto Game of Thrones, manco a dirlo, e la serie inglese già citata.

I premi

Da una parte Fleabag che ha vinto come miglior comedy, mentre la sua protagonista, Phoebe Waller-Bridge, ha vinto anche come miglior attrice in una comedy e per la miglior sceneggiatura comica.

Game of Thrones, come ci si aspettava, ha vinto come miglior serie drammatica.

Uno dei suoi maggiore interpreti, Peter Dinklage nel ruolo di Tyrion, ha vinto come miglior attore non protagonista in una serie drammatica.

Ha vinto anche Chernobyl che si è portata a casa l’Emmy per la miglior miniserie. Michelle Williams ha vinto come migliore attrice in una miniserie per Fosse/Verdon. E Last Week Tonight with Jojn Oliver ha vinto come miglior talk show. Bill Hader, protagonista di Barry ha vinto come miglior attore in una comedy, e Jodie Comer ha vinto come miglior attrice in una serie drammatica in Killing Eve. Billy Poter si è portato a casa l’Emmy come miglior attore in una serie drammatica per Pose.