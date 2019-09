Estrapolando una delle più celebri frasi dal film Fast&Furious, che ben si addice alla “sfida” agli ascolti domenicali, “non importa se vinci di un km o di un cm, l’importante è vincere“. Quello che è accaduto in maniera quasi del tutto inaspettata a Francesca Fialdini che con il suo Da noi… A ruota libera è riuscita a battere la feroce concorrenza di Barbara d’Urso al timone di Domenica Live.

Francesca Fialdini supera la d’Urso

Domenica In trionfa ancora ma è risaputo già dall’inizio di settembre che con Barbara d’Urso quest’anno non si tratta di uno “scontro diretto”. In palio c’è sempre la domenica pomeriggio ma le fasce orarie differenti fanno scontrare in realtà Barbarella con l’amata Francesca Fialdini che ha debuttato con il suo nuovo programma dopo la pregressa esperienza a La Vita in Diretta.

Il suo Da noi… A ruota libera è riuscito sorprendentemente a battere la regina della domenica, Barbara d’Urso. La Fialdini è riuscita a conquistare il pubblico aggiudicandosi la giornata con un ottimo 13,4% di share, superiore al 12,2% che si è invece conquistata la d’Urso con la sua passerella di succulenti ospiti.

Barbara d’Urso ancora in rodaggio?

Per entrambe si trattava di un debutto e tra le due la meglio, per ora, sembra averla avuta la conduttrice Rai.

Fuori dalla “competizione” ma pienamente in corsa la Domenica In di Mara Venier, trionfatrice su tutto con il suo 16,2% di share. Ovviamente parlare di “sconfitta” di Barbara d’Urso è del tutto approssimativo: la conduttrice sta riscuotendo un ottimo successo ma riuscire a battere i suoi stessi record non è affatto una facile impresa. Diversa invece la situazione in prima serata: Live – Non è la d’Urso continua a crescere ma la Rai ha saputo ben rimpiazzare Il Commissario Montalbano con una sua versione al femminile, Imma Tataranni che ha esordito con successo conquistando il podio nella fascia oraria più ostica con un eclatante 23,3% di share.