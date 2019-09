A novembre Carlo Freccero lascerà la carica di direttore di Rai2 e i rumors sul suo successore si susseguono da giorni. Proprio ieri è stata lanciata un’altra indiscrezione secondo la quale potrebbe essere Franco Di Mare a prendere il posto di direttore della seconda rete.

Il nuovo direttore di Rai2

Al momento della nomina a direttore di Rai2 Carlo Freccero sapeva già che a novembre avrebbe dovuto lasciare il posto. E, come sempre accade in questi casi, i nomi che potrebbero prendere la sua poltrona sono molti e di diversa provenienza politica. Tra i papabili c’è Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Teche, l’archivio del materiale prodotto e trasmesso dalla rete pubblica nel corso della sua storia.

Negli ultimi giorni, però, un nome su tutti sembra essere il favorito: quello di Franco Di Mare.

Franco Di Mare al posto di Carlo Freccero?

A rivelare l’indiscrezione è Affari Italiani, che definisce Di Mare uno “spadaforiano“, ovvero uno dei personaggi più vicini a Vincenzo Spadafora. Quest’ultimo, definito “mentore inseparabile e ombra di Luigi Di Maio“, è l’attuale ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili. Nel precedente governo aveva ricoperto la carica di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità.

Spadafora è una figura influente che premerà affinché il posto di Freccero sia occupato da una persona a lui vicina, stando a quanto riporta Affari Italiani.

Il volto storico di Uno Mattina

Conosciuto al grande pubblico per essere stato il volto storico di Uno Mattina, Franco di Mare è l’attuale vicedirettore di Rai1 con Delega ad Approfondimenti e Inchieste. Alle sue spalle ha una carriera florida: Tg1, Tg2, La Vita in Diretta. Ha pubblicato, come autore, diversi libri, ha vinto molti premi giornalistici, dal 2011 è membro del Consiglio direttivo dell’Unicef e ieri ha debuttato in seconda serata con il suo nuovo programma Frontiere.

Sembra che il giornalista non dispiaccia al M5S né al Pd, che potrebbe appoggiare la scelta di nominarlo erede di Freccero.

Immagine in evidenza: Franco Di Mare. Fonte: Franco Di Mare/Facebook