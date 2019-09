A quanto pare, nello scandalo dei falsi invalidi appena esploso nel potenziano sarebbe coinvolta anche la madre della cantante Arisa.

Si tratta di Assunta Santarsiero, 62enne residente a Pignola in provincia di Potenza. La donna percepirebbe una pensione d’invalidità di circa 805 euro al mese dal 2017 perché un medico aveva certificato che non era più in grado di camminare né di essere autosufficiente.

Immagini video smentirebbero l’invalidità

Le indagini avrebbero invece fatto emergere che la donna era non solo capace di badare a se stessa ma che, come dimostrerebbero alcune intercettazioni video, sarebbe anche in grado di occuparsi del giardino di casa.

Nel 2017 sarebbe stato un medico nominato dal Tribunale a certificare l’invalidità della donna e, secondo le indagini, anche lo specialista sarebbe stato d’accordo con la donna. È invece dato sicuramente reale il fatto che la donna sia malata di cancro.

Intervistata anche da Mattino Cinque

La Santarsiero è stata intervistata anche nell’ultima puntata di Mattino Cinque, occasione in cui ha cercato di difendersi dalle accuse raccontando quale sarebbe la sua situazione clinica: “Non sto bene, Io sto combattendo contro la ‘Bestia’ “ avrebbe dichiarato la donna, continuando: “La sedia a rotelle? La uso un po’ sì e un po’ no.

La prendo sempre quando esco di casa”.

La cantante per ora non ha rilasciato dichiarazione alcuna sulla situazione della madre, che del resto è totalmente da verificare. Se venisse confermato che si tratta di simulazione d’invalidità, la donna avrebbe “rubato” 24mila euro dal 2017.

L’operazione Il Canto delle Sirene ha individuato 5 persone che sono già finite ai domiciliari, ma sono 40 le persone finite sotto indagini.