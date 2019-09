La rivalità fra Mara Venier e Barbara d’Urso, le due “regine della domenica”, rispettivamente padrone di casa del salotto di Domenica In in onda su Rai 1 e di Domenica Live trasmesso su Canale 5, non è mai passata inosservata. Ma se le due in passato si sono scambiate più di una frecciatina, adesso le cose sarebbero completamente diverse, in particolare dopo un episodio specifico che ha raccontato proprio “Zia Mara”.

Mara Venier e Barbara d’Urso depongono le armi

Vista la sovrapposizione dei due programmi della domenica, la scelta di Domenica Live è stata quella di modificare l’orario del programma, in modo da far iniziare il talk di Barbara d’Urso pochi minuti prima della fine di Domenica In.

Una decisione che aveva subito scatenato la reazione di Mara Venier. In ogni caso, sarebbe ora arrivato il momento di dimenticare le frecciatine tra le due conduttrici che hanno accompagnato la prima parte della scorsa stagione televisiva.

Quest’anno, infatti, sembra che le due conduttrici abbiano deciso di deporre le armi e di mettere un freno alla competitività che le ha viste più volte protagoniste. La conferma viene data dalla stessa “Zia Mara”, che racconta di aver incontrato Carmelita su un treno. Come si legge su La Nostra Tv, in un’intervista rilasciata a NuovoTv Mara Venier ha rivelato: “Ci siamo incontrate in treno, abbiamo viaggiato nello stesso vagone: ci siamo subito date un bell’abbraccio.

Siamo amiche! La nostra è stata una competizione sana ed entrambe ci abbiamo giocato”.

Mara Venier pronta per un nuovo programma

L’abbraccio tra Barbara d’Urso e Mara Venier non è l’unica novità che la conduttrice veneta ha raccontato. Infatti, Zia Mara ha affermato di essere molto ottimista nei confronti della nuova stagione televisiva appena iniziata e di essere pronta a nuove sfide, rivelando però di aver dovuto prendere delle scelte importanti che l’hanno portata inevitabilmente a delle rinunce, anche di proposte importanti.

A tal proposito cita il caso di un programma televisivo che una persona a lei cara le aveva offerto di condurre, ma che purtroppo non ha potuto accettare. Con il suo consueto entusiasmo ha annunciato che sarà su Rai 1 il prossimo 20 dicembre, giorno in cui sarà alla guida del nuovo show La Porta dei Sogni, programma che la vedrà protagonista per tre venerdì in prima serata.