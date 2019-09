Gino Paoli, per motivi di salute, ha dovuto annullare il concerto Paoli canta Paoli. Il cantante doveva salire sul palco del Teatro Sociale durante il Festival LeXGiornate, ma non ce l’ha fatta. Appena qualche giorno fa, un comunicato del Comune di Portici aveva annunciato che la data del concerto programmato per il 20 settembre era saltata “per problemi di salute dell’artista“.

Il comunicato

Sul sito del Festival si legge che “per motivi di salute dell’artista Gino Paoli, il concerto” sarà momentaneamente annullato. “La volontà condivisa dell’artista e dell’organizzazione è di recuperare al più presto lo spettacolo: luogo, orario e modalità saranno comunicati non appena possibile.

I biglietti acquistati resteranno regolarmente validi per la nuova data“, spiegano. Poi concludono: “Per eventuali richieste di rimborso sarà invece possibile rivolgersi da lunedì 30 settembre alla sede dell’associazione Soldano, a Brescia in via Zanelli 12” o nei punti vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

Gino Paoli festeggia 85 anni

Proprio ieri il cantante ha festeggiato i suoi 85 anni. “Adoro il jazz. È stato una colonna sonora costante della mia vita fin da ragazzo, quando per la prima volta mi capitò di ascoltare Louis Armstrong dai dischi dei soldati americani che avevano i carri armati parcheggiati fuori da casa mia“, ha raccontato a BresciaOggi prima del concerto poi rimandato.