Lutto per Alberto Mezzetti, che su Instagram ha condiviso il suo dolore per la perdita della nonna. Pasqualina, tra i suoi affetti più cari e punto di riferimento inossidabile della sua esistenza, lo ha lasciato pochi giorno dopo uno scatto che ha riscosso grande successo sul web. Per il vincitore del Grande Fratello 2018 è un momento di grande dolore e i fan si stringono intorno a lui.

Morta la nonna di Alberto Mezzetti

È morta Pasqualina, la nonna dell’ex concorrente e vincitore del GF 2018 Alberto Mezzetti. Ad annunciarlo è stato lui stesso, che soltanto 3 giorni prima aveva condiviso un tenerissimo scatto insieme a lei su Instagram.

L’ex gieffino aveva dedicato parole dolcissime a nonna Pasqualina, descritta come donna sempre pronta a spendere il proprio tempo per gli altri e al servizio della sua adorata famiglia.

“Pasqualina – scriveva Mezzetti sui social qualche giorno prima dell’addio – una rarità, patrimonio mondiale… se questi esempi fossero d’ispirazione, e mi ci metto anche io, il mondo sarebbe più bello.. complimenti perché hai messo la tua vita a servizio di chi ha bisogno e della tua famiglia.. sei irraggiungibile grazieee..“.

L’annuncio sui social

Il lutto che ha colpito l’ex concorrente del ‘padre’ di tutti i reality ha coinvolto nel profondo anche amici e colleghi, così come gli immancabili fan che si sono precipitati a esprimere il cordoglio al loro beniamino.

Un post su Instagram che contiene il video di lei che lo saluta, mentre è dentro la casa di Cinecittà, e un dolcissimo messaggio: “Nonna Pasqualina vi saluta e da lassù vi guarderà e vi proteggerà com era solita fare in tutta la sua lunga vita che ha sempre dedicato al prossimo. “Cari amici, vi auguro una vita ricca e soddisfacente e piena di beneficenza com è stata la mia, perché amare il prossimo è nostro dovere” Un saluto dal paradiso..

e come diceva mio nipote Alberto: 92 anni e 32 denti .. che vuoi di più?!”

*immagine in alto: fonte/Instagram Alberto Mezzetti, dimensioni modificate