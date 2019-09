Francesca Fialdini porta la sua grinta ed il suo entusiasmo nel nuovo programma Da noi…a ruota libera trasmesso su Rai 1. Si tratta di un nuovo show ideato per far conoscere al pubblico le storie frutto di scelte coraggiose che andranno in onda tutte le domeniche dopo la trasmissione Domenica In. Come previsto, gli ascolti sono stati notevoli già dalla prima puntata e i complimenti sono stati numerosissimi.

Una prima puntata condita da successo e curiosità

Ogni puntata prevede il racconto di 3 storie. Domenica scorsa, la protagonista di spicco è stata l’ospite Teresa Bellanova, nuovo Ministro delle Politiche Agricole. Ma l’occhio è caduto, ovviamente, anche sulla bella presentatrice.

A puntata conclusa, sui social si è verificata una vera e propria standing ovation. Fra i vari commenti di ammirazione lasciati sul profilo Instagram della conduttrice, ha catturato l’attenzione uno in particolare. Un utente, fan della Fialdini, le ha domandato se ci fosse un motivo particolare dietro la scelta di indossare sempre le stesse scarpe.

La domanda della fan

È una domanda alla quale probabilmente già qualcun altro aveva pensato, ma che solo qualche giorno fa un follower ha avuto il “coraggio” di postare.

La dolce Fialdini non ha ignorato questa osservazione e ha confermato che dietro tale scelta si cela una ragione ben precisa: “Ho un problema ai piedi.

Mi fanno molto male”. Spiega Francesca, con la solita gentilezza che la caratterizza. A quanto pare anche online continua a mantenere il solito sorriso che sfoggia sul piccolo schermo. Inoltre, amplia la sua spiegazione rivelando che riesce a resistere alle intere ore di registrazione solo indossando quella tipologia di scarpe.

Seguono subito le scuse e i complimenti

La cortesia della sua risposta fa scattare subito le scuse dell’utente curioso che le aveva posto la domanda, seguite da ulteriori complimenti a lei e al suo carisma, aggiungendo inoltre che “anche in pantofole andresti benissimo”.

A questo botta e risposta sono seguiti ulteriori commenti ironici scritti dai diversi seguaci della conduttrice, ma non sono mancati messaggi di incoraggiamento e di in bocca al lupo per questa nuova trasmissione che la vede ora di nuovo protagonista su Rai 1.