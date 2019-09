I fan e i follower di Laura Pausini avranno sicuramente notato qualcosa di strano sul profilo Instagram della cantante ieri. Ebbene, ieri il suo account è stato violato.

Chi la segue ha rischiato di finire su siti poco raccomandabili. Per questo Laura si è vista costretta a rivolgersi ad uno staff di tecnici che la aiutassero ad riappropriarsi del suo account. Ripristinata la sicurezza, la Pausini è tornata visibile oggi e ha reso nota la cosa a follower e fan con un post.

Cosa è accaduto di preciso?

Abili hacker sono riusciti a prendere il controllo dell’account Instagram ufficiale di Laura Pausini.

Gli imbroglioni, fingendosi la cantante, hanno promesso di mettere in palio e regalare alcuni articoli tecnologici, come smartphone o notebook.

L’offerta ovviamente avveniva tramite post e stories ingannevoli, che riconducevano a link truffaldini che minacciano la sicurezza degli utenti. Si tratta di contenuti che sono rimasti online per diverse ore. Purtroppo, come molti già sapranno, non è la prima volta che l’artista viene presa di mira dagli hacker.

Il messaggio di Laura

Infine, la Pausini è tornata a gestire di nuovo il suo profilo ufficiale e lo ha comunicato anche ai suoi follower.