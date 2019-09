Nel panorama televisivo potremmo andare incontro ad una grossa novità. Siamo abituati a considerare Antonella Clerici una costante in casa Rai, ma sembra che qualcosa stia per cambiare. Dopo la puntata di Verissimo in cui la conduttrice è stata ospite e durante la quale ha ribadito la sua delusione già espressa a luglio rispetto al comportamento della Rai che l’ha lasciata fuori dai palinsesti di questa stagione televisiva, un’indiscrezione la vorrebbe pronta a traslocare in Mediaset.

Pronta per Mediaset?

Antonella Clerici era stata chiara già a luglio sulle sensazioni che gli ambienti della Rai le avevano suscitato quando, durante un’intervista al Corriere della sera, aveva detto: “Mi sento sopportata piuttosto che supportata“.

Ma la prospettiva di cambiare azienda adesso pare che sia al vaglio, anche se ci sarebbero prima lo Zecchino d’Oro e uno speciale della Rai contro la violenza sulle donne all’orizzonte. Infatti, come si legge su La Nostra Tv, Nuovo Tv avrebbe lanciato l’indiscrezione bomba: Antonella Clerici sta in segreto progettando un trasloco a Mediaset sotto “l’egida” di Maria De Filippi? Sembra che non manchino commenti e scambi di messaggi con Fabio Pastrello, collaboratore di “Queen Mary”, ma – si sa – nulla è confermato. Oramai, sono 33 anni che la conduttrice lavora in Rai e, anche per lei, sarebbe dura andare via.

Forse però la mancata assegnazione di un programma tutto suo potrebbe tentarla e farla approdare a Mediaset.

Le diverse posizioni

Intanto, quello che è certo sono i malumori che connotano questa storia. Da una parte c’è il manager della conduttrice, Lucio Presta, che su Twitter lamenta: “La storia di Antonella Clerici su RaiUno è fatta di grandi successi, 2 Sanremo, uno ancora imbattuto per ascolto generale. Coraggio e determinazione, sperimentazione! Al momento nulla è stato previsto nella stagione 19/20, questo per amore di verità”.

La storia di @antoclerici su @RaiUno è fatta di grandi successi, 2 Sanremo , uno ancora imbattuto per ascolto generale. Coraggio e determinazione, sperimentazione! Al momento nulla è stato previsto nella stagione 19/20, questo x amore di verità. — ellepi_one ® 🇮🇹 (@PrestaLucio) July 10, 2019

Dall’altra parte, una Rai incerta che sembra aver affidato all’ex-conduttrice della Prova del Cuoco la versione pomeridiana dello Zecchino d’Oro e quella in prima serata con la collaborazione di Carlo Conti, come si legge anche su Twitter, ma niente che si prolunghi nel tempo.

Inoltre, iniziano a circolare su Tvblog alcune indiscrezioni su un speciale che potrebbe essere affidato alla Clerici a partire da novembre, si tratterebbe di una serata contro la violenza sulle donne con la collaborazione di Unomattina. Non ci resta che aspettare per qualche dettaglio in più il proseguimento di questa stagione televisiva.