SuperSimo è di nuovo la protagonista della domenica di Rai 2. Ad annunciare il suo ritorno era stata proprio Simone Ventura questa estate, dopo aver diffuso la notizia del suo nuovo programma La Domenica Ventura pubblicando una storia su Instagram.

Un nuovo programma sportivo entra nelle case degli italiani

Gli argomenti trattati nel corso della trasmissione riguardano lo sport, ma un’attenzione particolare è data al calcio, molto caro alla Ventura, vista anche la sua grande esperienza in Quelli che il calcio, show che ha condotto per svariati anni, dal 2001 al 2011.

Accanto alla gioia dei fan, il pubblico aveva mosso anche alcune critiche che la accusavano di aver “spodestato” Adriana Volpe e la trasmissione Mezzogiorno in famiglia, in onda tutte le domeniche dalle 12 alle 13.

Freccero rivela alcuni dettagli della trasmissione

Il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, ha parlato di primi difficili dati sugli ascolti de La Domenica Ventura: “Io mi aspettavo ancora peggio, per fare un bilancio aspettiamo due mesi. Il programma costa in totale 14 mila euro, bisogna fare le nozze con i fichi secchi. Simona è bravissima e ce la farà anche questa volta“.

Nel frattempo, anche Simona dice la sua sui social e, postando una foto che la ritrae sorridente in studio durante le registrazioni, aggiunge: “Questa è una sfida.

Una sfida che voglio vincere insieme con Rai 2 e Rai sport. Ce la faremo”. La grinta che ha sempre accompagnato Super Simo non l’abbandona neanche questa volta, nonostante i dati Auditel gridino al “super flop del programma”, con uno share che sia alla prima che alla seconda puntata arriva a fatica al 4%. Pare che gli italiani sintonizzati su Rai 2 per seguire La Domenica Ventura siano stati circa poco più di 500mila, a differenza del grande successo registrato da Mezzogiorno in famiglia, in onda fino ad un anno fa alla stessa ora, per tutta la durata della scorsa stagione televisiva, che riusciva a raggiungere anche il 10/12% di share.



Non ci resta che aspettare e vedere se Simona riuscirà, con il carisma che ha sempre condito la sua vita lavorativa e privata, a vincere anche questa nuova sfida.