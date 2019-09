Il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, avrebbe detto “Sì”. Almento stando a qualche parola pronunciata dalla conduttrice durante l’ultima puntata di Uomini & Donne. Raffaella, volto storico e personaggio controverso del dating-show, sarebbe convolata a nozze con il suo compagno Alessio Sakara. Ma non tutto è come sembra.

Doppio colpo di scena

La puntata di Uomini & Donne andata in onda il 25 settembre è stata caratterizzata da ben 2 colpi di scena. Anzitutto l’abbandono inaspettato del trono da parte di Sara Tozzi, che ha deciso di lasciare il programma. “Non ho il cuore libero” ha dichiarato l’ormai ex tronista, confessando di pensare ancora al suo ex ragazzo.

Se questa notizia ha scioccato gli spettatori, dal momento che siamo appena ad inizio stagione, il matrimonio top secret della Mennoia li avrebbe lasciati a bocca spalancata. Maria, nel corso della puntata si è infatti rivolta alla coppia Mennoia-Sakara per congratularsi delle recenti nozze. Non chiedete dettagli, però, non ora.

Maria la “burlona”

Peccato che… non ci sia stato alcun matrimonio. A raccontarlo è la stessa Mennoia sul proprio profilo Instagram. “Maria fa gli scherzetti…. Oggi lo ha fatto a me. Quando sono entrata in studio ha detto a tutto lo studio di Uomini e Donne, perché sono arrivata in ritardo, ‘fate gli auguri a Raffaella che si è sposata’“.

Guarda il video

“Per me le strade erano due: mettere una lista nozze su Instagram e farmi fare il regalo da voi o dirvi la verità“, continua la Mennoia chiarendo tutto l’equivoco.

Chi è Alessio Sakara

Campione di lotta greco-romana e arti marziali, Alessio Sakara conduce Tu Si Que Vales al fianco di Belén Rodriguez e Martin Castrogiovanni. Con quest’ultimo ha anche curato per il canale DMAX alcuni documentari sulle arti marziali.

Qualcuno lo ricorderà anche per la sua partecipazione a Pechino Express, che però fu costretto ad abbandonare per impegni di lavoro legati al mondo delle arti marziali.