Solidarietà tra WAGS: la moglie dell’attaccante della Roma Edin Dzeko, Amra, manda un messaggio d’affetto a Claudia Lai, compagna del centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan.

Le due amiche dai tempi della Roma

Amra Silajdžić e Claudia Lai sono amiche da anni, per la precisione da quando i rispettivi mariti giocavano entrambi nella Roma. Il centrocampista belga è arrivato nella Capitale nel 2014, seguito l’anno dopo dall’attaccante bosniaco ex Manchester City. Fino al 2018, anno in cui Radja Nainggolan è passato all’Inter, i due hanno condiviso lo spogliatoio e così anche le mogli hanno potuto legare e diventare amiche. Un’amicizia che ha superato la lontananza e i trasferimenti a Milano prima e Cagliari poi del marito di Claudia.



Tra le ragioni del trasferimento a Cagliari di Radja, c’è anche la malattia della moglie Claudia Lai, malata di cancro. In occasione della partita Roma-Atalanta, tuttavia, Claudia e Amra si sono ritrovate allo stadio Olimpico. Occasione perfetta per scambiarsi messaggi d’affetto e solidarietà. “Che grande amore, che forza immensa! Questa donna!“, scrive Amra raccogliendo anche l’affetto dei fan.

La malattia di Claudia raccontata sui social

Ricevere messaggi di vicinanza e affetto non può che sollevare lo spirito e dare forza a chiunque stia vivendo una malattia. Questo vale anche per Claudia Nainggolan, che tramite i suoi canali social racconta il suo periodo più buio, tra chemioterapie e paure: “Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita, la chemioterapia.

– scriveva all’inizio delle cure, a luglio – E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto paura di iniziare una nuova giornata. È ora di andare a combattere questa brutta bestia”

Una lotta dura, ma messaggi di affetto e persone vicine come Amra Dzeko possono contribuire a dare la forza necessaria per affrontarla.

Immagini: amradzeko / claudia_lai_nainggolan (Instagram)