Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti, è iniziato il 13 settembre ed è stato sin da subito seguitissimo. Tra i 12 concorrenti c’è anche Francesco Monte. L’ex gieffino si è detto entusiasta di questa nuova esperienza, perché finalmente risalterà per le sue qualità personali e non per il gossip che gira attorno a lui.

Francesco Monte e la sua famiglia felici per Tale e Quale Show

Di Francesco Monte si è sentito parlare spesso negli ultimi anni per gossip legati a situazioni sentimentali: dalla sua ex Cecilia Rodriguez, a Giulia Salemi, fino alla sua nuova fiamma, la modella Isabella De Candia.

Di lui si è molto discusso anche rispetto al Canna-gate nato quando partecipò a L’Isola dei Famosi. Per questo motivo, l’ex naufrago è davvero contento di questa nuova esperienza a Tale e Quale Show, perché potrà dimostrare finalmente quanto vale. In un’intervista a Nuovo, Monte ha rivelato che anche la sua famiglia è molto contenta della sua partecipazione al programma di Carlo Conti: “Mio padre è stato felicissimo, dicendomi che finalmente si parlerà di altro…“. Ha aggiunto: “Anche mio fratello è felice di vedermi nei panni di cantanti famosi…“.

La passione per la musica

In un’altra intervista concessa a Vanity Fair, l’ex gieffino aveva raccontato della sua passione per la musica e per il canto: “Con la musica ho un rapporto particolare, è il mio principale confidente astratto, solo che nella mia testa non si è mai creata l’idea vera e propria di fare canto“.

L’idea di lavorare nel campo musicale lo spaventava a tal punto, però, da aver preso un’altra strada, ha ammesso: “Sono una persona molto timida nonostante faccia questo tipo di lavoro: il canto è un modo per esternare quello che hai dentro molto di più della recitazione, che permette di nasconderti dietro a un personaggio“.

Ha continuato: “Non mi sono mai sentito all’altezza di fare il cantante, non mi sono mai concesso la possibilità di pensarlo“. Adesso, grazie alla trasmissione condotta da Conti, ha la possibilità di esprimersi attraverso questa sua passione e ha già conquistato il pubblico.

Non solo il canto ma dovrà dare prova anche nell’imitazione e ammette che non c’è un cantante in particolare che gli piacerebbe imitare: “Non ce n’è uno in particolare. Ascolto tanta musica, soprattutto stranieri: Ed Sheeran, John Legend, Sam Smith, i Maroon 5, i Coldplay“. Mentre tra gli artisti italiani il suo preferito è Cesare Cremonini.

L’ansia da prestazione

Non è la sua prima volta in Rai. Monte, infatti, nel 2012 ha recitato in un episodio di Don Matteo: “Fu il mio primo lavoro come attore emergente. Fu un’esperienza bellissima, la prima volta in una fiction di successo e con Terence Hill al mio fianco: non ero eccitato, di più“. Riguardo questa nuova esperienza ha ammesso di essere eccitato ma anche spaventato, l’aveva anticipato in un video di presentazione della trasmissione.

"Ho un'ansia terribile ma sono felicissimo di questa nuova avventura…" 💪 #FrancescoMonte

🔜 #taleequaleshow venerdì alle 21.25 su #Rai1 pic.twitter.com/47ivdxHMYd — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) 11 settembre 2019

Parlando della sua interpretazione di questa sera, vestirà i panni di Ed Sheeran, a Nuovo ha rivelato di avere anche un po’ di ansia da prestazione: “Ho sempre l’ansia da prestazione prima di ogni mia esibizione…” In ogni caso, si è detto carico e felice. Infine, ha fatto sapere di non avere aspettative dopo Tale e Quale Show perché intanto vuole viversi questa esperienza e poi si vedrà. “Vivo in maniera molto libera, valuto quello che arriva e, anche se si spegnesse la telecamera, non mi ammezzerei“, ha rivelato a Vanity Fair. Non resta che guardare la puntata di questa sera su Rai1 per vedere come se la caverà Francesco Monte nei panni del cantante britannico. Inoltre, Carlo Conti ha in serbo diverse sorprese per una puntata speciale.

Immagine in evidenza: Francesco Monte a Tale e Quale Show. Fonte: Tale e Quale Show/Twitter