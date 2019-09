Previsioni poco rosee per il programma Detto fatto, factual show pomeridiano di Rai Due. Al timone una Bianca Guaccero che aveva rivelato di sentirsi più responsabile rispetto all’anno scorso ed il cui impegno è innegabile. Purtroppo però gli ascolti sono crollati, probabilmente a causa dell’abbandono dello stylist Giovanni Ciacci.

Un esordio flop

Questa seconda edizione capitanata da una brillante Bianca Guaccero non ha esordito come tutti si aspettavano. Il debutto nella giornata del 16 settembre 2019 ha realizzato 638mila spettatori netti per il 5.99% di share, calando drasticamente nei giorni successivi, tanto da obbligare i vertici di Viale Mazzini a rivederne gli orari di messa in onda.

Impossibile non tener conto dell’imponente addio dello stylist Giovanni Ciacci, braccio destro nella conduzione del programma durante le fortunate edizioni precedenti.

Ad ogni modo, il calo netto degli ascolti non sembra imputabile al cambio di conduzione da Caterina Balivo a Bianca Guaccero. L’anno scorso, infatti, l’attrice e conduttrice non avrebbe affatto deluso le aspettative. Al contrario, ha dimostrato di saperci fare portando ai telespettatori e a Rai Due ottimi risultati, nonostante la spietata concorrenza su Rai Uno della prima stagione di Vieni da me, condotto proprio dalla Balivo.

Jonathan Kashanian salverà le sorti del programma?

Dopo solo due settimane dall’esordio, Detto fatto è finito al centro di numerose polemiche che sembrano rappresentare un pericolo per le sorti del programma.

Prima il discusso addio di Giovanni Ciacci, poi il cambiamento d’orario e ora il crollo degli ascolti non aiutano a migliorare la situazione. Per non parlare della poca sintonia tra la Guaccero e il sostituto di Ciacci, Guillermo Mariotto, con il quale la conduttrice si è trovata a battibeccare in diretta. Insomma sembra proprio che questa edizione non riesca a decollare.

Tuttavia, tanti sono gli sforzi per risollevare questo inizio catastrofico. Ad esempio, l’arrivo dell’ex gieffino ed ex naufrago Jonathan Kashanian è stato un vero successo.

Come riportato su Il Giornale, Jonathan sarebbe piaciuto così tanto alla Guaccero e ai telespettatori da guadagnarsi un posto fisso nella trasmissione, presentando una rubrica quotidiana, Senti chi sparla, dedicata al gossip frizzantino.

L’allegria di Jonathan, per nulla inconsueto a ruoli del genere, ed il costante impegno di Bianca Guaccero potrebbero rappresentare, quindi, l’asso vincente per restituire a Detto fatto l’ascesa che si merita. Vedremo che cosa accadrà.

Immagine in copertina: Instagram / Bianca Guaccero