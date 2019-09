In provincia di Brindisi un elefante è stato notato dai passanti mentre si aggirava per le strade della cittadina. La visione ha destato stupore e sorpresa, tanto che l’animale è stato filmato e fotografato facendo il giro dei social network.

Un elefante in giro per la città

Nella giornata di ieri, 27 settembre, un elefante è stato avvistato mentre si aggirava per le vie di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. La notizia è stata ripresa da molti quotidiani e anche dall’Ansa. I passanti incuriositi hanno filmato e fotografato l’animale finito su tutti i social network. Non solo i cittadini a piedi, anche gli automobilisti, che si trovavano a passare nelle vicinanze di via Spagna, lo hanno notato prima che venisse recuperato.

Un animale mansueto

Com’è noto, gli elefanti sono animali mansueti e docili, e anche quello avvistato ieri in Puglia è stato descritto così. Il pachiderma era, inoltre, senza zanne. Ciò non ha provocato situazioni di allarme. Resta, però, da capire che ci facesse l’elefante in giro per le vie della città, a passeggio tra le auto in sosta. Sembra che si sia allontanato dal circo allestito nella zona dell’ospedale, non è chiaro se al suo fianco ci fosse anche un domatore o se sia scappato.



Non sarebbe la prima volta che un animale si dilegua da un circo: ad agosto un coccodrillo scomparso ha destato molta preoccupazione a Orosei, in Sardegna.

Dibattito sugli animali al circo

Nonostante l’elefante non abbia provocato danni a cose o persone, sicuramente la vicenda contribuirà a riaccendere il dibattito sull’utilizzo degli animali al circo. Per gli animalisti, la presenza di esemplari selvatici negli spettacoli circensi è quanto mai inopportuna. A tal proposito, il circo tedesco Roncalli Circus ha detto basta all’intrattenimento con gli animali. Da oltre un anno, per i loro spettacoli utilizzano degli incredibili e impressionanti ologrammi.

Immagine in evidenza: L’elefante che si aggirava ieri per le vie di Francavilla Fontana. Fonte: Ansa