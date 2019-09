La scelta opinabile di un ragazzo messicano sta diventando virale in queste ore. Il giovane avrebbe scambiato il suo cane, un Golden Retriever, per il nuovissimo modello di iPhone 11. Vantandosene poi con un amico, quest’ultimo gli ha dato dell’idiota. E dopo aver pubblicato delle fotografie sui social, non sono mancate aspre critiche al suo indirizzo. “Sei un idiota” è fra gli insulti più gentili che ha ricevuto. In tanti hanno rimarcato l’insensibilità verso l’animale. Ma lui si dice soddisfatto della sua scelta.

La conversazione con l’amico

La vicenda si sarebbe svolta nella città di Hermosillo, nello Stato messicano di Sonora. Un giovane ha deciso di fare uno scambio quantomeno insolito e azzardato.

Ha deciso di liberarsi del suo amico a 4 zampe per uno smartphone di ultima generazione. Il suo fedele Golden Retriever per un iPhone 11. Non pago, ha voluto pure vantarsene sui social. Prima su WhatsApp, in una conversazione con un amico, poi su Facebook e Instagram. “Hai venduto il tuo cane?”, esordisce l’amico. “No, l’ho scambiato”. Al che l’altro risponde: “Che brutta persona”. Il giovane però prosegue irriverente: “Son un uomo d’affari”. L’amico, a questo punto, tronca la conversazione così: “No, sei un idiota”. Ma c’è chi è andato decisamente più pesante.

Parte della conversazione su WhatsApp in cui un amico dà dell’idiota all’altro per aver barattato il suo cane per un iPhone (Foto Twitter)

Gli insulti sul web per aver barattato il suo cane

Negli altri scatti pubblicati si vede il fedele cagnolone, con lo sguardo smarrito, accompagnato dalla scritta “Questo è l’ultimo stato di Gohan Banda”. Il nome dell’animale ricorda quello del famoso personaggio di Dragon Ball. Nella foto successiva il ragazzo si rivolge proprio allo smartphone. “Mi sento soddisfatto, dato che almeno ho dato a Gohan una bella vita, prometto di fare lo stesso con te”.

La sassaiola di insulti e critiche sul web non è tardata ad arrivare. “Il mio cane non lo scambio neanche per cinque auto”, ha scritto un utente sui social condividendo la storia. Una ragazza su Twitter si augura che vada all’inferno, mentre un altro utente mostra più ottimismo: “Da un lato una persona ottiene un iPhone in cambio di un cane, però il cagnolino ha ottenuto una persona che dà via un iPhone per lui”. Altri, però, son stati decisamente meno diplomatici: “Non hai sentimenti, str…”