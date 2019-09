La performance di Francesco Monte nei panni di Ed Sheeran strega il pubblico di Tale e Quale Show aggiudicandosi la terza puntata del talent. Sul profilo Instagram del modello molti i complimenti, dai semplici fan fino a grandi nomi della musica come Gigi D’Alessio e Paola Turci.

La standing ovation per Francesco Monte

Venerdì scorso, come sempre su Rai 1, è andata in onda la terza puntata di Tale e Quale Show, programma di punta del venerdì sera che si riconferma vincente anche negli ascolti. Tra i concorrenti in gara quest’anno anche Francesco Monte, che ha dovuto cimentarsi con l’imitazione del cantante britannico Ed Sheeran.

Sulle note della famosa Perfect, l’ex tronista ha ricevuto una standing ovation da parte sia del pubblico in sala che della giuria, che lo ha premiato dandogli il massimo dei voti. “Ti sei misurato con un mostro sacro. Complimenti” ha commentato il giudice Vincenzo Salemme, mentre per Loretta Goggi “Francesco è stato proprio bravo”. Monte si è così posizionato sul gradino più alto del podio a fine puntata, davanti ad Agostino Penna (secondo) e Tiziana Rivale (terza), e ha reinterpretato il brano durante la conclusione della trasmissione.

La reazione entusiasta dei social

L’inaspettata performance ha incantato anche il pubblico da casa e non solo in studio.

Sui social sono stati moltissimi i complimenti rivolti al modello. Nell’ultima foto postata su Instagram, anche grandi nomi della musica italiana hanno voluto applaudire il talento del bel Francesco. “Hai cantato benissimo! Hai mai pensato di fare il cantante?” è stato il commento di Gigi D’Alessio all’esibizione appena avvenuta. Anche Paola Turci dice la sua: “Che bravo!” scrive sotto il post.

Anche i fan del giovane, che lo sostengono ogni settimana, si congratulano per la vittoria: “Orgogliosa di seguirti e di sostenerti”, “Continua così. Va tutto benissimo”, “Meriti tutto l’affetto di questo mondo e noi te lo daremo sempre”.